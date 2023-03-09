違停亂象怎解？民進黨前立委段宜康今天(9日)在臉書PO文抱怨，自己的機車遭違停貨車封印在機車格內30分鐘，動彈不得，氣得表示「我看要等多久」，最終在40分鐘時警察來開單，但卻外遭網友洗臉反酸，要他好好感謝自家立委陳歐珀。

段宜康表示，自己的機車被一輛違停貨車封死在機車格內30分鐘，期間打電話報警、聯絡貨車所屬科技公司，始終沒人來處理，雖然可以硬騎上人行道離開，但實在不甘心，所以決定繼續等，就看到底要等多久。

陳歐珀提案限縮民眾檢舉，獲得同黨立委范雲、賴品妤、林楚茵、洪申翰等人支持通過，引起民怨，認為根本助長違停風氣。(圖／資料照)

事後警察來開單，他則是繼續在原地等待，最終到貨車開走時，足足等了40分鐘。

文章貼出後，意外風向一面倒，少數人譴責違停外，更多網友狂酸，要段宜康去感謝自家立委陳歐珀：「感謝違停之父陳歐珀」、「歐珀的好，違停最知道」、「你要感謝你家陳歐柏跟他的可愛小編啊」、「好好喔 車子有人顧 謝謝oppo」、「怎麼沒先打給歐珀」、「感謝OPPO的德政，總算有黨內人士感覺到了」、「歐珀說違停要先勸導，你直接叫警察開單，這樣對嗎」，還有人酸：「前立委PO文10分鐘警察就來了，我上次報案30分鐘警察才出現呢」。

事實上，不到一周前，百萬網紅Cheap才因檢舉汽車違停在人行道上，卻被警方踢皮球，因而怒轟提案限縮民眾檢舉的綠委陳歐珀「違停之父」，更與對方助理大吵一架，成為網路焦點，陳歐珀也因此被網友灌爆臉書。