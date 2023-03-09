配合公司未來業務發展需要及強化資本結構，裕融董事會也通過將辦理盈餘轉增資發行4.98億元。

裕融分析，公司獲利連續三年雙位數成長，連年創新高，主因各事業體業績同步成長，本業的乘用車分期市場維持全年度中古車分期第一之市場領先地位；企業金融方面，穩居商用車分期市占龍頭，機具設備及企業資融業務穩健成長，投資再生能源事業亦見成效，目前自有太陽能光電案場總建置容量已達到100MW（百萬瓦），並計畫於下半年投入台電電力交易平台，可望同步推進「發電、售電、儲電」的綠能版圖。

消費金融業務部分，裕融表示，涵蓋機車、重機、消費品等產品無卡分期服務，除機車分期保持市場領先優勢，於去年底與綠界科技達成換股協議後，在電商線上無卡分期交易將進一步加速成長力度，期待提供給消費者更完整的全情境消費生活新模式。

至於轉投資的格上租車、行冠企業及裕電俥電等公司，裕融表示，在移動服務則持續深化各場域服務生態，透過結合策盟夥伴資源，齊力滿足市場消費者的多元移動及用車需求。

海外事業方面，裕隆也分析，針對大陸地區自封控清零政策中逐漸解封，仍會保持觀察市場復甦情形及政策方向適時調整。東南亞事業受惠於醫療租賃事業推動有成及總體經濟成長因素，今年獲利可期。

展望2023年，面對快速變動的市場與環境，裕融表示，將透過業務及產品結構調整與資產品質優化策略因應，下半年配合集團品牌電動車上市，預期將與旗下金融水平事業展開新一波綜效，可望挹注對整體獲利，並維持裕融企業高效成長。