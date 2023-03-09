其降低生產成本的方法之一，就是把包括電動馬達和逆變器等各款電動車的動力系統模組化，使用相同零件來令動力系統體積更小和重量更輕。

目標是讓2026年開發與生產電動車的成本，較其2019年水準削減30％。

日產資深副總裁平井俊弘說，公司未來的電動車將使用固態電池，因為其所使用材料的價格，較一般電動車電池所使用的鎳和鈷更便宜。

他表示公司正在研發的固態電池，所需要的製造材料並未使用價格高昂的貴金屬和稀土，這將是持續削減成本的重大要素。

跟第一代Leaf電動車相較，日產2019年推出Note電動車所含稀有材料，占身車重量比率已減少至25％，但公司目標是讓比率大幅削減至1％或更低。

許多車商也跟日產一樣，為了讓自家生產的電動車價更平易近人，採取包括降低動力系統生產成本等方法。但目前電動車動力系統的成本，仍未降至跟傳統汽柴油車動力系統同樣水準。

像日產最新入門款Leaf在美國每輛售價不到3萬美元，但其汽油車Sentra卻僅約2.1萬美元。

平井指公司將實施精簡方式，把其模組化的動力系統應用於不同尺寸的電動車。他預期在2024年或2025年就能裝置在包括迷你電動車Kei和其他中型電動車。

日產表示模組化後的動力系統因更小更輕，將有助提升電動車的性能，例如在雪地或泥沙地行駛時能更穩定。

其目標在2030年前推出27款電動車，包括19款純電動車和8款油電車。