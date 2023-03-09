通用兩款新電動車－GMC悍馬皮卡和凱迪拉克（Cadillac）Lyriq休旅車去年生產速度不如預期，導致市占率流失給對手，執行長芭拉（Mary Barra）稱今年是電動車推行計畫突圍的一年。

通用推出GMC悍馬電動皮卡已有15個月，消息人士透露，該車款目前每天產量僅12輛，遠遠低於最初目標，超過8萬名買家在等待交車。

此外，Lyriq電動休旅車自去年3月開賣至2月止，銷量約只有1,000輛。相較之下，特斯拉Model Y去年在美國銷量約達25.2萬輛。Lyriq被視為是Model Y的直接對手。

通用計劃今年在美國生產3.6萬輛Lyriq，比原先目標低了9％，消息人士指出，電池組供應吃緊是原因之一。

通用表示，今年電動車產量將會提升，特別是下半年。儘管電動車逐漸受到消費者歡迎，通用的困境反映汽車廠量產電動車仍面臨挑戰，供應鏈是汽車廠的難題之一。

芭拉1月向分析師表示，去年8月與韓國LG新能源（LG Energy Solution）合資設立的俄亥俄州電池產取得進展，有助下半年電動車生產大幅提升。

通用發言人表示，通用的兩款新電動車需求非常強勁，在提高產量的同時，我們感謝經銷商和客戶的忠誠。

芭拉設下讓通用成為美國電車銷售一哥的目標，計劃在未來幾年推出逾十款新電動車，近月可望推出插電式版的雪佛蘭（Chevrolet）Blazer等。投資人密切關注通用是否有拓廠計畫，同時維持穩健的利潤率。

此外，通用發言人亦指出，問世七年的雪佛蘭電動車Bolt銷售創紀錄。Bolt助攻可望讓通用在第一季坐上美國電動車銷售亞軍，僅次於特斯拉。