旅遊時，到當地市集逛逛、採購，往往能讓人體驗到不同於一般商店購物的挖寶般樂趣。在東京，幾乎每個周末都能探尋到有趣的手創或二手市集，包含古著、手作、古物、藝術小物、精緻雜貨等，本篇將介紹東京必訪3處富特色的市集，有手作職人齊聚的大本營，每件商品都獨一無二，也有主打古家具、古書，好比進入骨董博覽會，感受濃濃和式懷舊風。

【池袋周邊】雜司谷 手創市集：手作職人齊聚 作品獨一無二

離池袋僅一站距離的雜司谷，讓遊客感受著靜謐復古的下町風情，而綠蔭環繞的鬼子母神堂便隱身於此，這兒著名的「雜司谷 手創市集」以鬼子母神堂作為活動會場，原則上每個月第3個週末舉辦市集；在主辦單位的嚴選之下，以手作職人為主的「雜司谷 手創市集」，遊客能發現許多充滿個人特色的職人以及高質感的原創作品，每次市集活動都吸引超過100位作家前來設攤。

在這個翠綠幽靜的創意市集，擺設著食器、文具、服飾、手飾小物、室內裝飾品等類型多樣的物件，而最大特徵莫過於有許多物件都是僅此1件，因此若是看中意那件作品，切勿猶豫立馬出手，以免向隅。另外，主辦單位還會不定期依「主題」來策展，像是今年3月份的展期主題為「春天」，來訪的遊客有機會在此尋覓到，許多充滿春季氣息的洋裝、鞋品、帽子等品項。

而這個市集還有一大特點，就是攤位間保有適度的通暢空間，即使會場人聲鼎沸，到訪者也能愜意瀏覽每個攤位。此外，市集所在地的鬼子母神堂創設於1578年，安奉著被稱為安產．育兒之神的鬼子母神，其建築於2016年被登錄為國家指定重要文化財，值得駐足感受其歷史建築之美。

【本年度地點未定】東京蚤之市：位居市集界大規模與精緻度之頂尖

一年兩次的「東京蚤之市」為東京最大規模的跳蚤市場，由日本知名編輯團隊「手紙社」所策劃，於每年5月與11月舉行，目前曾於京王閣競輪場、大井競馬場、國營昭和紀念公園等地開辦，市集地點不定。其聚集來自日本各地、各式各樣的古家具、古書、古著到文具雜貨，儼然就是古道具雜貨控的天堂。

東京蚤之市提供多樣性的購物選擇，還能欣賞由歌手、樂團及藝術表演者的演出。（手紙社提供）

這個市集的特點在於攤位的規模、多元性以及精緻度，每次超過200多攤的市集攤位，都是經由營運團隊親自挑選，嚴格把關的參展攤商，其商品的高優質特色，讓遊客每次都引領期盼；加上日本人對物件的悉心保存與愛護程度，讓喜歡逛二手市集的遊客，花中古價錢卻買到像新品一樣的物件，一不小心就會失心瘋，滿載而歸。

花園神社的青空骨董市集屬於小型的骨董市集。（花園神社 青空骨董市集提供）

過往的市集當中，曾以古道具、二手服飾、古書、布料製品、背包、占卜、點心、北歐市集、花卉市集、幼童市集等分類，招攬來自日本各領域的優異店家參展。「東京蚤之市」除了提供多樣性的購物選擇，還能欣賞由歌手、樂團、各藝術領域表演者所帶來精彩演出，以及銀製、黃銅戒指製作、手編吊床製作等手作體驗，這也是許多人造訪這個市集的吸引之處。

【新宿】花園神社 青空古董市集：每週定期舉辦入門者也可輕鬆逛逛

每週日舉辦的「花園神社 青空骨董市集」是東京為數不多每週定期舉辦的小型古董市集，會場距離新宿站東口步行約10分鐘的距離，交通非常便利，不少外國遊客都會前往逛逛，找些特色小物；而參展攤位約25至30攤，可在此找到陶瓷器、古書、文具、首飾配件等充滿懷舊氛圍的雜貨小物。會場所在的花園神社也是觀賞吉野櫻的賞花聖地，建議遊客不妨將賞櫻與逛市集的行程排在一起。

需要特別注意的是，雖然官方所公布的營業時間是清晨6點半至日落為止，但根據官方推特上宣布活動結束的貼文發布時間來看，大半的活動結束時間介於下午3點至5點的區段，因此建議遊客在當日出發前，再次確認官方推特的貼文，以免撲空。（各市集日程及體驗活動內容詳情，依各市集官網所公布之最新內容為準）