日籍女星大久保麻梨子是寫真女星出身，2010年來台灣旅遊後決定轉往台灣發展演藝事業，曾獲得第48屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角獎，2016年甜嫁台籍老公Jerry正式成為台灣媳婦，她閒暇之餘會透過社群平台分享生活趣事，近日台灣傳出缺蛋潮，大久保麻梨子也拍了一支影片，讓許多網友超有感。

大久保麻梨子今（9日）在社群平台上傳一段影片，配文：「失去了，才感到這麼珍貴」，影片中她打扮低調戴著口罩、帽子，大久保麻梨子跑進超市在雞蛋貨架前尋找，卻沒有看到任何一顆蛋，她以日語說：「咦？沒有，這裡也沒有，不會是這裡也……沒有了」，她總共跑了三處不同地點，卻沒有找到可以購買的雞蛋，只能無奈地回家，老公Jerry回到家後提起一袋雞蛋，表示把雞蛋買回來了，大久保麻梨子看到後立刻從沙發上跳起來，激動地抱著雞蛋直呼：「謝謝」。

大久保麻梨子拍攝關於買蛋的短片。（圖／翻攝自大久保麻梨子 Okubo Mariko facebook）

大久保麻梨子喜極而泣，十分感激的表現，對應Jerry冷靜表示：「只是普通的雞蛋而已，普通的雞蛋耶」，夫妻倆演技超有喜感。近期台灣有民眾反應缺蛋，許多超市都祭出限購令，不過還是有部分民眾買不到蛋，網友也在底下留言：「哪有這麼難買，就是貴而已，便宜的雞蛋買不到是真的」、「老公懂買，傳統市場一大箱可以買」、「太搞笑了」、「這樣的演繹感覺很可愛」、「太可愛的影片，但最近蛋真的不好買」、「中南部不缺，北部不知道是什麼問題」、「太寫實了！一百分啦！」