英國低成本航空業者Jet2自土耳其飛往格拉斯哥的班機週二（7日）上演空中緊急救人場面。一名男性乘客不省人事，空服員直接在客艙走道為他施以CPR急救40分鐘，周圍乘客嚇哭發抖。遺憾的是，男子在航機緊急降落後不久仍一命嗚呼。

英國媒體週四（9日）報導，廉航Jet2公司一航班週二晚間自土耳其地中海度假勝地安塔利亞（Antalya）飛往英國格拉斯哥途中，空服員輪番替機上一名44歲男子實施CPR急救，眾人接力搶救40分鐘，機長向塔台申請緊急優先降落，航機順利於當地時間週二傍晚6時40分降落於格拉斯哥機場，這名男子不幸在降落不久後宣告不治。

機上一名乘客向蘇格蘭《每日記事報》（Daily Record）表示，距離降落時間約40分鐘之際，「突然間所有空服員朝我後方的座位跑過去。他們把一個男的拉到走道上，給他施行口對口人工呼吸。後來機長向乘客說明，機上有緊急醫療狀況，航機會執行緊急降落，降落時機上照明全亮。當時氣氛挺可怕的，因為大家都知道情況很危急。」

這名不具名乘客還透露，緊急降落過程中，客艙空服員仍持續全力急救，不少其他乘客因為這起事件哭了起來、渾身發抖：「飛機降落之後，醫護人員登機，他們在機艙待了半小時之後，乘客才獲准下機。每個人心情都不好，但Jet2的空服員全體在這起緊急事件的表現都很專業，令人敬佩。」

蘇格蘭警方說明，警方在周二晚間約7時20分獲報，該航班一名44歲男子在航程中身體不適，航班在格拉斯哥機廠降落不久，男子即由醫護人員宣告死亡。警方未公布男子身分，僅證實此案已移交在蘇格蘭負責調查死亡案件的地方檢控官處理。

Jet2也對此發布聲明：「本公司證實，自安塔利亞飛往格拉斯哥LS110號航班在7日星期二晚間申請優先降落，因為機上有一名乘客陷入昏迷沒有反應。很遺憾，這名乘客去世了。」