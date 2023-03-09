費鴻泰要求交通部，今年盡快提出汐科站的改善方案，提供安全又便民的鐵路運輸服務。(費鴻泰提供)

立委費鴻泰最近接到南松山區的選民陳情案件，抱怨汐科車站設備太簡陋，車站出入口很小且少，每天上班搭火車到汐科站要等很久才能出站，下班要排隊很久才能進站；有時下雨天，遮雨棚漏水，害他多次滑倒很危險。該民眾質疑，汐科站附近的商業行為不比松山車站商圈差，不應該有如此差的簡陋汐科車站。

費鴻泰認為汐科站淪為「簡易站」，是受到已期待二十多年的汐東捷運（原汐止民生線）所致，簡易站定義為客運量稀少、設備簡單，僅派有站員售票而無行車副站長，無法辦理列車交會、待避等行車業務之車站。

費鴻泰說，汐科站旁邊的大樓，以新台五路上遠雄U Town就有1500多個廠戶為例，附近2公里內至少有6000多個廠戶 ，每天上班尖峰時刻8時至9時的時段，就有6000多人在汐科站的「窄窄月台」和「小小出口」，大排長龍約10分鐘才能走出車站。如果遇到下雨天，月台遮雨棚會漏水，大家撐傘走出月台和車站出口就更費時費力。

費鴻泰調閱資料發現，汐科站2007年啟用後，載客量一度衝上全國簡易車站的第一名，甚至超越南港和萬華兩站。且汐科車站有南北兩出口，南站接近遠東世界中心，北站則鄰近人口密集的住宅區，一般泛稱的汐科生活圈，其中又以大同路和新台五路間為精華地段。因此，交通部把「汐科站」規劃成「簡易站」，可說是交通部鐵路管理政策的大笑話。

費鴻泰倡議北北基「松山-汐科-基隆」共好生活圈，認為「臺鐵捷運化」車站，規劃為「簡易站」方式，這個政策是非常錯誤，且與車站附近經濟發展情況相違背。

費鴻泰強烈要求交通部，今年盡快提出解決方案，儘早提供安全又便民的鐵路運輸服務，給北北基「松山-汐科-基隆」共好生活圈的人民。