前台南市政府經濟發展局長陳凱凌涉貪被羈押，檢調6日二度前往經發局調閱七股工業區、光電案等相關資料，並以證人身分約詢3名該局能源科的員工，訊後均已請回。外傳此次搜索的目標鎖定光電案，但檢方不願證實，僅說是帶回資料及證人釐清案情。

國民黨前台南市議員謝龍介今（9）日接受趙少康訪問時表示，他在質詢局長的時候，還把行政不公的錄影帶在議會播放，後來被局長告誹謗，「打人喊救人，真大膽！」

謝龍介指出，有6個檢舉案，由3到4個吹哨者拼湊起來，寫得很深入，又有光碟、錄音帶，後來請律師告回去，「我在議會公開講，在某年某月某日，在那裡跟誰見面」。

謝龍介驚爆，檢調手上有光碟，是「性招待」。檢調為何能拿到這東西？很簡單，因為被收押，光電是派系鬥爭，為什麼要黑道進來？餅這麼大，官商吃不下，引進黑道勢力。有人往返北部，會在中部停留，就接待。檢調拿到的是「A片級」，不可能是檢調錄的，是不是招待的人扣在手上？「你拿人家吃人家，人家要保護，不然吃了不認帳怎麼辦？」