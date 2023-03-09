前監察院長王建煊6日宣布將出馬參選2024總統，他說台灣如果沒有支持統一的聲音，中國會有更高機率對台灣動武，「台灣現在非常危險！」王建煊9日在《線上面對面》節目舉猶太人為例，以色列不缺雞蛋，因為他們用基因改造，讓雞蛋只會孵出母雞，這樣蛋產量就增加一倍了，猶太人諾貝爾獎得主多，有錢人也多。中國人聰明不輸給猶太人，要好好團結。侯友宜、賴清德都很好，但是如果跟大陸幹起來，再好也沒有用。

「侯友宜是個好人，我在新北市嘛，侯友宜我真的覺得他非常好！」王建煊表示，他非常好，朱立倫也非常好，賴清德也很能幹，但是如果跟大陸幹起來，台灣兩千三百萬人會完蛋，所以再怎麼好沒有用，長得再漂亮也沒有用。

（影片來源取自《中天電視》若有移除請見諒）

王建煊說：講個小事，各位好朋友，你們今天買到雞蛋沒有啊？我昨天跑去買雞蛋，我拿了四盒，他說不行，最多買兩盒。再前幾天去，雞蛋一個都沒有！我們曾幾何時怎麼沒有雞蛋呢？搞了這麼久還是沒有雞蛋。舉個例子，以色列猶太人好厲害，他們不缺雞蛋，他們用基因改造的雞蛋，孵出來的都是母雞，沒有公雞，蛋就增加一倍了。猶太人佔世界上人口0.3％，諾貝爾獎得主23％，有一次是30％，人家多麼厲害啊！

王建煊強調，以色列在一個小小的沙漠裡面，旁邊那麼多阿拉伯國家對付他，但是他依然發展得很好，世界上有錢的人大部分是猶太人。台灣的好朋友，我們絕對不輸給猶太人，中國人是很聰明的，要好好弄，不要以為和平統一就是投降了。