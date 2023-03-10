根據白宮表示，在這份新年度預算案中，拜登將呼籲針對年收入超過1億美元的家庭課徵至少25％的所得稅。這些家庭約占美國人口的0.01％、大約是美國前700大最有錢的富豪，白宮把此稅稱為「億萬富翁最低所得稅」。如果富人稅在今年能順利上路，預料未來十年可為美國國庫額外挹注3,610億美元的稅收。

事實上拜登早在去年就曾推動開徵富人稅，他當時聲稱要讓位於金字塔頂端富豪所繳納的所得稅率、不再低於教師與消防員等中產階級。據白宮統計顯示，目前這些超高所得者繳納的所得稅率平均只有8％。不過這項提議去年遭到共和黨議員的極力反對而被打回，外界認為今年此稅通過的可能性也不大。

在新預算案中，拜登還主張對賺取至少1百萬美元的投資者上調資本利得稅稅率，從當前的20％大舉升高到39.6％。此外針對年所得超過40萬美元的納稅人，也將調高聯邦醫療保險稅率（Medicare tax），從3.8％調升到5％，並矢言將擴大聯邦政府對藥價的議價能力，以讓療保健計畫能夠負擔。

針對企業方面，拜登則計畫對企業庫藏股的徵收稅率由1％升高到4％，並回溯到1月起開始生效，藉此鼓勵企業對成長前景進行投資而不是拉抬股價、嘉惠股東。他還準備將聯邦企業所得稅率從當前的21％上調到28％。

在其他要點方面，白宮透露拜登將承諾未來十年將削減3兆美元國家赤字，為達成該目標，對富人與企業增稅就是因應措施之一。拜登還將建議縮減油氣公司、不動產投資者、基金經理人與加密幣交易者享有的賦稅減免與優惠措施等。