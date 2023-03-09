宏盛今（9）日召開董事會，決議通過2022年度合併財報，去年業績噴發！受惠台北市已100％完銷的「帝璽」，於第四季完工交屋，加入貢獻業績陣容，加上淡海新市鎮的新成屋去化順利、及南京東路辦公大樓「宏盛國際金融中心」的租金收益挹注下，全年營收和獲利衝高。
據宏盛最新出爐的去年度合併財報，合併營收達69.68億元，稅前盈餘約20.33億元，稅後純益達19.65億元，每股稅後純益達4.15元。
宏盛今天董事會並訂於6月21日，召開股東會，並進行董事改選。
宏盛（2534）在台北市豪宅大案，總銷40億元的「帝璽」交屋貢獻下，2022年合併營收達69.68億元，刷新歷年次高紀錄；稅後純益達19.65億元，創近15年次高；每股稅後純益4.15元，創5年新高、也改寫近15年第二高紀錄。
宏盛今（9）日召開董事會，決議通過2022年度合併財報，去年業績噴發！受惠台北市已100％完銷的「帝璽」，於第四季完工交屋，加入貢獻業績陣容，加上淡海新市鎮的新成屋去化順利、及南京東路辦公大樓「宏盛國際金融中心」的租金收益挹注下，全年營收和獲利衝高。
據宏盛最新出爐的去年度合併財報，合併營收達69.68億元，稅前盈餘約20.33億元，稅後純益達19.65億元，每股稅後純益達4.15元。
宏盛今天董事會並訂於6月21日，召開股東會，並進行董事改選。
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