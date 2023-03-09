阿嬤因要過街道，但卻遇到神將在馬路上「擺陣行禮」，最後阿嬤卻闖入陣內，也激起一名神將爆走抓狂。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

是神生氣還是人生氣？有男子在在網上分享1段廟會陣頭影片，影片中是在屏東縣東港鎮「天鳳宮」前，正好有1組神將在街道上「行廟拜禮」，而剛好一旁有位阿嬤疑似在等待機會要過馬路，但正好被擋住，然而，正當神將擺開陣勢後，阿嬤疑似看到空檔便衝入陣勢中，立即被工作人員擋開，而其中1名穿著綠上衣的神將突爆走，3名工作人員費勁將他架住，而阿嬤也嚇壞不知去向。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段1分鐘影片，從影片中可見，在某巷道路上，有1組廟會陣頭「神將」在一處廟宇前擺開陣勢「行廟拜禮」，一旁有位阿嬤疑似要通過，但礙於前方有神將在「行廟拜禮」，於是先在一旁等候，不久後，阿嬤看著在跳陣的「神將」往前，於是，看到有空檔，便要往前通過。

豈料，走到一半後，一旁廟宇工作人員以及1名「神將」將他攔下，然而，卻有1名穿著綠色上衣的「神將」竟突然爆走，旁邊的2名工作人員差點抓不住，還跌落在地上，第3名工作人員來架住，阿嬤也早已嚇到不知去向，最後該名「神將」也歸隊準備離開；原PO也在貼文寫下「阿嬤只是想過馬路，阿嬤好無辜」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「人家愛怎麼走就怎麼走，別妨礙自由」、「阿嬤嚇到了」、「神明都喜歡暴力跟打架嗎」、「妨礙安寧」、「路都你家的？」、「是神生氣還是人生氣？」、「如果竄的是警察...」、「隨便跑到人家旁邊跳舞，人家要過居然還想打人」、「這麼老的阿婆我不相信神會計較這種事情」。

不過也有網友這樣認為「 破陣了」、「這是東港傳統的將！...不是以前傳統的，連這都不知道有夠悲哀，闖陣被趕剛好而已，哪裡無辜」、「好好一個東港的傳承文化卻看到這種標題」、「不喜歡看可以不要看吧！每個地方的文化不一樣，不尊重還發上來讓大家說有的沒的，自己的水準有多高」、「你這樣闖陣是會彎家打架的」。

據悉，這段影片發生在2021年10月24日起，屏東縣東港鎮東隆宮舉辦的為期8天「2021辛丑正科東港迎王平安祭典」，有一組廟會陣頭正好在「天鳳宮」前「行廟拜禮」，而該影片就是該組陣頭發生的小插曲。