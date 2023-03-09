今天（9日）晚間11時許，國道1號中山高仁德交流道南向331.2公里處發生事故，現場疑似4輛車追撞，目前佔用內側車道，國道交通警察已派員前往處理，目前車速緩慢，請駕駛人耐心駕駛。

中山高中壢段5車追撞 車輛回堵2公里
中山高南下南屯交流道事故 車輛靜止嚴重堵塞
驚悚畫面曝！國1「4車追撞釀3傷」箱型車車頭撞爛 駕駛一度受困
#中山高 #交流道 #仁德 #事故 #4車追撞