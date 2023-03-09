中山高仁德交流道南下事故 4車追撞占用內車道 23:232023/03/09 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天（9日）晚間11時許，國道1號中山高仁德交流道南向331.2公里處發生事故，現場疑似4輛車追撞，目前佔用內側車道。（簡銘柱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（9日）晚間11時許，國道1號中山高仁德交流道南向331.2公里處發生事故，現場疑似4輛車追撞，目前佔用內側車道，國道交通警察已派員前往處理，目前車速緩慢，請駕駛人耐心駕駛。 中山高中壢段5車追撞 車輛回堵2公里 中山高南下南屯交流道事故 車輛靜止嚴重堵塞 驚悚畫面曝！國1「4車追撞釀3傷」箱型車車頭撞爛 駕駛一度受困 #中山高 #交流道 #仁德 #事故 #4車追撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無照男開BMW撞公車「油漏滿地」 騎士路過慘摔殃及4車 19:382023/03/08 社會 國1岡山段「5車連環撞」 疑未保持安全車距釀禍 15:142023/03/08 社會 驚悚畫面曝！10歲童突衝出路中撿球「遭機車擊落」 14:572023/03/08 社會 新北轎車「打保齡球」連撞8機車 2騎士緊急送醫 19:522023/03/04 社會 桃園鄭文燦跳票 仁德國小延後3年招生 04:102023/03/08 生活新聞 中山高湖口段北上事故 車速緩慢回堵3公里 18:142023/03/03 社會 廂型車急剎翹屁股還是躲不過 五楊高架3車追撞 21:452023/03/07 社會 火車對撞事故引眾怒 希臘數千人示威批政府無能 12:262023/03/04 國際 山友注意！中市和平這幾座中級山 列易迷途區域 15:392023/03/06 寶島 大里「大魔王路口」事故多 中市府允改善 04:102023/03/05 地方新聞 疑自駕輔助釀禍！457萬賓士國3撞緩撞車 車頭撞爛畫面曝 10:282023/03/06 社會 上班注意！國1南下圓山段「4車追撞」回堵5公里 07:242023/03/06 社會 國道3號邊坡起火「濃煙遮蔽視線」 警方呼籲避免變換車道 15:312023/03/05 社會 球場踩踏事故 印尼足球俱樂部主席判刑1.5年 16:382023/03/09 國際 金門交通事故較去年同期＋38 警建議「危險圓環」裝紅綠燈 14:092023/03/09 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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