美國目前正努力加速供應烏克蘭所需的武器，以協助其在與俄羅斯的戰爭中取得勝利。然而，烏俄戰爭暴露了美國快速擴大許多武器生產能力的問題，這些武器不僅需要為烏克蘭提供，也需要用於美國的自身的國防需求。儘管美國坐擁全世界上最大的軍事預算規模，每年超過8000億美元（近24.6兆新台幣）和最先進的國防工業，但美國長期以來一直難以高效地開發和量產武器，這些武器使美國部隊在技術上超越了其競爭對手，但是沒有產能，當傳統戰爭（Conventional Warfare）回歸歐洲，華盛頓也在考慮可能發生自己身上的大國戰爭時，這些挑戰變得更加重要。

綜合《華盛頓郵報》（Washington Post）、英國《金融時報》（Financial Times）報導和戰略與國際研究所（CSIS）報告，斯克蘭頓陸軍彈藥廠（Scranton Army Ammunition Plant）是一個生產美國陸軍155釐米砲彈的軍工廠之一，五角大廈的計劃在未來2年內擴大砲彈生產規模，文字上似乎標誌著烏克蘭對武器渴求已經緩解，實質不然。

2023 年2月16日，155 釐米砲彈斯克蘭頓陸軍彈藥廠進行裝運。（路透社）

烏克蘭已呼籲歐盟每月向基輔發送25萬發炮彈，以真正取得作戰進展，英國《金融時報》援引烏克蘭國防部長雷茲尼科夫 (Oleksiy Reznikov) 上週五（3）致27個成員國的1封信中寫道，由於缺乏補給，烏克蘭軍隊只能發射作戰計畫中五分之一的砲彈

雷茲尼科夫寫道，大炮在「消滅敵人的軍事力量方面發揮著至關重要的作用」。「烏克蘭平均每月發射11萬發155釐米口徑的炮彈，是俄羅斯使用量的四分之一。」，換句話說俄國每個月打44-50萬發砲彈。

「如果我們（烏克蘭）不受可用炮彈數量的限制，讓我們可以使用完整的彈藥組，即每月59萬4千發炮彈，」雷茲尼科夫指的是烏克蘭可用的火炮系統正常執行作戰規劃。

「根據我們的估計，要成功執行作戰，至少需要全部彈藥標準的60%，即每月35萬6千發炮彈。」

但是，這場戰爭已經暴露出根深蒂固的問題，美國必須克服這些問題，才能有效製造不僅為了幫助美國盟友，還為應對與俄羅斯、中國大陸或其他主要大國的衝突所需的武器。

根據戰略與國際研究所1月分析，美國155釐米砲彈產量是每月3250枚。國防部表示，計畫在2023年春季，將產量提高到每月20000枚（即年產量24萬枚），並在2025年時達到每月40000枚（年產量48萬枚）。請試想一下，俄羅斯一個月就打掉美國「2025年」的年產量。

2023年2月16日，一名工人在斯克蘭頓陸軍彈藥廠檢查一枚熾熱的155釐米砲彈。（路透社）

以這種增產率來看，假設沒有更多庫存被送往別的國家，並考慮到正常和平時期的使用，仍然需要大約6年的時間才能重新建立美國的基本戰備庫存量。

一些觀察家擔心五角大廈沒有足夠補充數十億美元的武器庫存，根據華府智庫戰略與國際研究所的調查，美國現有的工廠產能可能不足以提供給烏克蘭的關鍵物資。即使加快生產速度，也可能需要數年時間才能補充標槍（Javelin）反坦克飛彈、刺針（Stinger）肩射式防空飛彈等高需求物品的庫存。

華盛頓智庫早期的研究顯示了一個更普遍的問題：如果重要武器系統如飛彈、有人飛機和無人機在戰鬥中被摧毀或捐贈給盟友，根據和平時期的生產水平，需要長達15年時間才能回填，就算假以戰時經濟的節奏，仍需要超過8年的時間來回填裝備、彈藥缺口。