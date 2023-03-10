根據1111人力銀行調查發現，中部服務業近77％對今年的景氣抱持正面態度；在消費力道帶動下，已有51.6％服務業的業績回到疫前水準，其中包括18.8％業績較疫情前更好！解封不到半年，服務業業績快速回升，但也對於疫情期間因為從業人員流失，導致人力吃緊的服務業造成莫大挑戰，調查顯示中部服務業近7成出現缺工危機，62％已計畫開缺徵才。

近一步交叉分析，中台灣的服務業中徵才意願最高是餐飲業，其次是飯店旅宿以及運輸物流，有意徵才的企業，最缺乏的人力類型是基層人員95.5％與基層主管22.4％，最急徵的職務則為餐飲外場45.5％、餐飲內場44.3％、櫃台接待人員23.4％、門市銷售人員22.1％及儲備幹部16.4％。

迎接爆發式消費的同時，吃緊的人力，已經成為服務業的一大困境，1111人力銀行9日下午於台中金典酒店舉辦「聚焦中台灣 服務業缺工解方」論壇，面對服務業人才供需失衡，祭出重金也請不到人的困境，進行深入探討。

1111人力銀行公關經理李頂立分析，從經濟部統計處最新公布的數字看出，2022年底解封後，服務業的營業額高速成長，2022年12月餐飲業的營業額創下有史以來的新高875億元，足足是三級警戒期間的2.3倍；零售業的營業額也不遑多讓，從三級警戒期間的2,664億元，攀升至4,030億，同樣寫下新高紀錄。

服務業的營業額出現爆發式的成長，歡欣鼓舞之餘，緊接著要面對的就是龐大的人力缺口。目前1111人力銀行包含餐飲業及一般服務業，合計有23.6萬個工作機會數，相比三級警戒期間的低迷，工作機會數成長幅度高達80％，大量的職缺開出，都有待更多人力填補。

台中福華大飯店行銷公關企劃部協理簡若卿表示，台中福華在既有的本土飯店集團的品牌加持外，提出延攬人才的三箭政策，1.數位轉型計畫－盤點生產與服務流程中，精簡與自動化的轉型；2.好友樂分享－員工推薦獎勵機制，靠關係就是好關係；3.職場好生活－除了在原本體制下的每半年調升的制度，更重視員工生活與工作的平衡，創造勞資雙贏的職場環境。

調查顯示，中部服務業徵才的主因有填補疫情期間流失人力50.3％、例行性徵才29.5％、業務量/工作量增加25.7％，以及旺季人力需求22.3％。為了留才，73.6％企業規劃加薪，平均調薪幅度6.6；此外還有不少福利，包括供餐31.3％、激勵獎金29.7％、留任獎金24.9％、彈性工時24.3％及獲利分紅21.8％。

產業界從薪資、福利、工時等不同面向多管齊下，但缺工現況難解，業者自評主要原因在於青年就業意向改變、輪班、工時長、薪資低。