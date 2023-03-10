小米表示，13與13 Pro後置主相機均配備三鏡頭，從硬體 、軟體及成像，到相機操作介面的每個細節，均與徠卡共同合作，其中，13 Pro復刻徠卡Vario-Summicron 1.19-2.2/14-75 ASPH相機，包括14mm超廣角鏡頭、畫素為5,000萬的23mm廣角主鏡頭、75mm浮動長焦鏡頭，主鏡頭感光元件為索尼1吋IMX989，搭配8片鏡片組、防眩光塗層等，能提高動態範圍與降低成像噪點，結合超強光線捕捉能力與透光率，而75mm長焦鏡頭以重現經典徠卡Noctilux-M 75 f/1.25 ASPH，支援浮動鏡頭設計與模擬單眼相機的對焦技術。

另外，小米也指出13與13 Pro均支援Adobe 10-bit RAW DNG拍攝與Adobe色彩描述檔，讓有需要的用戶以Adobe Photoshop 和Adobe Lightroom後製時更加輕鬆。

除了拍照之外，小米表示13與13 Pro都採用小米研發的充電晶片與充電管理系統，以維持電池健康度、提高電池續航力更持久，13 Pro內建4,820毫安培電池且支援120W快充，能夠在19分鐘內充電至100％，13則電池容量為4,500毫安培，並支援67W快充和50W無線快充。

小米13擁有12GB RAM與256GB儲存空間，建議售價為26,888元，13 Pro提供12GB RAM與512GB儲存空間，建議售價為34,888元，9日起至17日，於小米商城、小米之家全台實體門市、PChome小米旗艦館、蝦皮小米官方旗艦店、momo小米旗艦館、 ETmall小米旗艦館、遠傳friDay購物小米旗艦館開放預購，18日起於上述通路全面開賣，31日起於中華電信、遠傳電信與台灣大哥大上市，搭配5G指定資費，13只要0元起。