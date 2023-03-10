（興富發(2542)今(9)日公布2月營收，副總經理廖昭雄表示，在「夢幻誠」、「華悅城」兩大指標案同步貢獻下，興富發2月營收飆高1.7倍，至28億元；圖為「夢幻誠」。圖∕蔡惠芳)營建股「營收王」興富發（2542）今（9）日公布2月營收，興富發副總經理廖昭雄今天表示，今年興富發將邁向完工交屋高峰，2月份在「夢幻誠」、「華悅城」兩大指標案的同步貢獻下，2月單月合併營收，飆高1.7倍，至28億元；累計前二月合併營收，達50.31億元，比去年同期微幅減少0.47％。興富發今天公布2月營收，單月飆出好成績。廖昭雄表示，2月營收之所以衝高，主要是來自於台中總銷達150億元的指標大案「夢幻誠」，以及桃園總銷61億元的大案「華悅城」等多筆新案，陸續完工交屋，挹注營收大幅飆升至28億元。展望今年，興富發將會有5筆新案，陸續完工，加入完工交屋的陣容，屆時業績將明顯衝高。今天興富發董事會也決議，代子公司「博元建設股份有限公司」公告，解除去年5月間已簽訂的台中市西屯區文商段19、20地號等二筆土地土地合建「分售」契約；另外，同時又與上述同地號的地主，簽訂新的契約，合作方式，是改為合建「分屋」。廖昭雄表示，子公司博元建設之所以先解約台中西屯土地的合建契約、再重新簽約新的契約，主要是合作方式，從合建「分售」、改為合建「分屋」；其它條件都一樣，預計分回比率，都是60％，至於地主分回比率，也還是40％。