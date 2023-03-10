美國勞工部周三公布職位空缺數暨勞工流動率調查報告（JOLTS）顯示，1月職缺數減少41萬至1,082.4萬個，高於市場預期的1,050萬個。去年12月職缺數從1,100萬個上修至1,123.4萬個。每位失業者對應1.9個職缺機會。

人力資源機構Challenger Gray ＆ Christmas 9日公布，美國企業2月宣布裁員總數月減24％至77,770人，但較去年同期暴增410％，創下2009年以來同期新高。今年迄今共裁員180,713人，亦改寫2009年同期以來最高。