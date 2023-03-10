台系記憶體指標股中，美銀看好南亞科後市，給予75元推測合理股價；遭到降評的群聯推測合理股價估值則由315元，降為300元。

展望後市，美銀認為，記憶體價格將在第四季復甦，不過，上揚幅度僅為低至中個位數百分點，接著，2024年上半年仍不免受到晶片需求疲弱的季節性影響。好消息是，包括：2023～2024年去化庫存、內含價值提升增加價格彈性，以及PC、智慧機、伺服器等電子終端產品強勁的替換需求聯手加持，扮演DRAM復甦催化劑（catalysts），記憶體循環至2024年下半年將明顯轉折向上，且貫穿整個2025年。

美銀證券認為，南亞科相比起南韓SK海力士，因具備淨現金部位、沒有NAND業務、沒有大陸廠房（100％都在台灣），顯得更具投資吸引力，因而選擇升評南亞科至「買進」，SK海力士的投資評等則維持在「劣於大盤」。美銀進一步說明，南亞科2023年因DRAM價格衰退，所可能面臨的虧損窘況，可透過在手現金提供一定支撐，看好南亞科的獲利轉機與中期向上循環，將自2024年下半年開始發酵。