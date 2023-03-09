竹聯幫許姓男子持有2把改造手槍、11發子彈。（翻攝畫面）

北市警方因竹聯幫仁堂明仁會在觀光飯店舉辦春酒，為遏止黑幫囂張氣焰，9日夜間舉行靖城掃黑專案，舉辦掃蕩臨檢，北投警分局晚間8時許在桃園市龍泉五街逮捕一名前科累累的許姓竹聯幫和堂成員，並從他住處起出2把改造手槍、11發子彈，訊後依違反槍砲彈刀條例移送桃園地檢署。

許姓男子全身刺青，在桃園地區作威作福，有多項毒品、強盜、槍砲等刑案資料，警方1個月前接獲線報，近日向桃園地檢署報請檢察官指揮，9日持拘票前往許男住處，晚間趁許男開門外出買晚餐時，衝入屋內將人壓制，並在屋內起出改造手槍以及子彈11顆，彈頭1顆、開山刀1把，以及毒品吸食器。

北投警分局表示，為維護轄區治安及展現公權力，結合社區警政再出發工作，建立友善通報網，持續清查轄區KTV、卡拉OK、小吃店等業者，幫派經營、圍事及依附的行業場所實施強力掃蕩，阻斷幫派分子經濟來源，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活。

警方表示，針對幫派零容忍，絕對要強力打擊，絕不手軟，並嚴正呼籲國內商家業者應善盡企業社會責任，全力配合政府維護治安、掃蕩黑幫的作為，以建造安全舒適的生活環境。