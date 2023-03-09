義大利在經典賽預賽首日與古巴隊戰到延長賽第10局，二壘上的弗瑞利克（Sal Frelick）盜上三壘，瓦倫特（John Valente）補上關鍵安打打破僵局，最終就以6比3勝出，讓古巴吞下預賽2連敗。

義大利在6、7局各添1分取得領先，但古巴則在7、8局也各得1分追平，兩隊9局打完2比2平手，這也是本屆經典賽首場延長賽。

辛苦在延長賽勝出，義大利明天晚上將碰上地主中華隊，將由卡斯特拉尼（Ryan Castellani）先發，中華隊則推出江少慶。

明天台義之戰2萬張門票早早售罄，昨天輪空的義大利也到場先熟悉「台式應援」，總教練皮亞薩（Mike Piazza）表示，已經有提前體驗過，球員們必須要更專注在場上，「我們知道明天台灣球迷會非常瘋狂，這場對古巴的勝利對我們來說非常重要，我們會回去好好休息，明天還有一場硬戰要打。」

而首次有大聯盟好手助拳的古巴隊卻意外吞下2連敗，總教練強森（Armando Johnson）賽後面色凝重，「很可惜這些明星球員沒有出色表現，回去飯店後會繼續做調整、討論，面對後面的比賽。」

古巴陷入淘汰邊緣，強森仍肯定球員的拚勁，「他們奮戰到最後還是沒有放棄，只是很遺憾沒辦法贏球，義大利這場比賽打得比我們更好。」