對於二二八遺族廖繼斌稱，「軍隊還沒過來的時候，是外省人被所謂的暴民殺追搶傷，見證人是李貴敏立委，還有一位見證人--陳建仁先生」。專門研究二二八歷史的張若彤先生找到陳建仁曾經說的一段話，也推測廖繼斌指的應該是陳建仁說過的一段話。

二二八遺族、二二八基金會名譽理事長廖繼斌2月28日表示，軍隊還沒過來的時候，是外省人被所謂的暴民殺追搶傷，見證人是李貴敏立委，還有一位見證人--陳建仁先生。

有民眾好奇，為何廖繼斌說，軍隊沒來之前外省人受害階段，行政院長陳建仁是見證者？陳建仁不是二二八事件後才出生嗎？

專門研究二二八歷史的張若彤先生找到陳建仁曾經說的一段話，並推測廖繼斌先生指的應該是陳建仁說過的一段話。

根據張若彤臉書所附的影片連結，陳建仁當時曾經表示，「也不止…不止台灣人受害，我的岳父岳母他們是南京人，他們民國34年的時候，台灣戰後他們就來到台北，他們也被害到，沒有地方可以居住，本省人家裡面去避難。這是一個什麼樣的接收情形，我想那是一個很慘痛的歷史」。

不過，張若彤強調，那也是陳建仁選上副總統之前的說法了；選上之後，陳建仁的說法和官方說法就沒有什麼不同了。