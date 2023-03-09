根據英國《金融時報》報導，總統蔡英文4月初將出訪瓜地馬拉與貝里斯，過境美國期間將與美國眾議院議長麥卡錫在美國會會面。前大使介文汲認為，蔡英文訪美，整個安排有一個看不見的手，那就是美國總統拜登。

介文汲今(9日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中認為，蔡英文已經要下台了，對民進黨的掌握很快不行了。所以蔡英文這一次訪美，整個安排有一個看不見的手，蔡英文跟麥卡錫只是目前的2個演員而已，而那個真正「看不見的手」是拜登。麥卡錫要來台灣的事情，吵了很久，中國大陸跟拜登政府對這件事情談判，已經亮底牌了，也就是說，你看著辦。她去的話，就是這個結果。

主持人盧秀芳表示，所以是美國政府決定，麥卡錫不能來，請蔡英文幫個忙？介文汲認為，蔡英文什麼時候替台灣人民說過話，連美國人叫台灣人吃有毒豬肉，她都不敢說什麼，還有叫她把台灣兵役延長一年，即使對選票有傷害，她也不敢說什麼，所以蔡英文沒這個膽識。

介文汲指出，蔡英文訪美，絕對不會超越前總統李登輝，李登輝是專程訪美，蔡英文則是過境。2019年，蔡英文訪美，去了3個點，還去了丹佛參觀很多美國國家實驗室，是有些突破。