昨(8)日2023年世界棒球經典賽A組預賽，在台中洲際棒球場正式開打，中華隊首戰對上巴拿馬，沒想到以5：12的比數慘敗，網紅「鳳梨」(吳泓易)在社群發表吞敗的感想，他表示運彩再度輸錢，崩潰哀號：「我徹夜輾轉難眠…久久無法自我…」。

過去世足賽開打時，鳳梨就跟風買運彩，從開幕賽押地主國卡達贏厄瓜多，到冠軍賽押法國贏阿根廷，結果卻都正好相反，被網友笑說是「世足冥燈」，沒想到賭完足球換棒球，他押地主國中華隊獲勝，還在IG發文寫道：「中華隊加油」仍未如願，為此，鳳梨坦言：「我本以為台灣主場優勢，但我卻忘記卡達主場那次教訓，我徹夜輾轉難眠，久久無法自我」，更難過說道：「昨晚中華隊上半跟全場都GG，我的心也跟著碎了一地」。

鳳梨跟大家分享整場賽事的心得，「我昨天中午荷蘭那場穩穩過關，我便增加信心期待晚上中華隊的表現，晚上時間一到就坐在電視前面滿心雀躍，結果上半場巴拿馬5：1，整個心都涼一半去了」，不過鳳梨買的是全場運彩，原本還期待中華隊有機會逆轉，最終仍5：12收場，貼文一出，惹來網友一頓猛虧：「 有沒有一種可能，你去試著挺對方國看看，結局會不一樣，這也是愛國的表現」、「冥燈發威啊」、「你下次要下那隊，可以提前告知嗎，我一定押對方。」

鳳梨2月跟祕書女友歐菈飛往泰國展開10多天的旅行，分享多張吃喝玩樂的照片，玩得相當開心，但他對台灣棒球相當支持，7日在IG發文表示：「身為一個愛呆丸的男人，我肯定趕在開賽前回來台灣的…泰國掰掰」，如今球賽和運彩卻皆輸，不過他仍相當關注棒球賽，在IG限動貼出其他國的戰況，相當熱血。