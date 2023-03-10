台灣知名建築師、美國建築師協會榮譽院士姚仁喜，今（9）日受台中市建築經營協會之邀在大師講座分享「建築的創新」時表示，台灣的住宅進步很快，但下一個挑戰會是甚麼呢？他說，創新不能只有建築外觀改變、建材提升，而是要如何提升住宅生活品質！他就很推崇日本住宅，「日本住宅空間雖小，但是他們把生活想的很透徹，幾乎是帶著一支牙刷就能入住」！

姚仁喜說，日本的房子雖小卻有大鞋櫃，還會將鞋櫃設計通風；浴室和馬桶的空間是分開的，「不像台灣住宅，你在泡澡時，馬桶卻在浴缸旁邊，泡澡時想喝杯紅酒，總不能把酒杯擺在馬桶上吧！」日本家庭會有一個浴室，有淋浴和浴缸，還有洗衣機，日本人享受泡澡要有儀式感，會將身體洗乾淨後泡澡，他們的浴缸有熱水循環設計，即使好幾個家人輪流泡澡，水還是熱的，達到環保和節能。

姚仁喜強調，日本把洗衣機設計在浴室是合理的，因為「脫掉髒衣服就直接放入洗衣機，但台灣的洗衣機通常擺在後陽台，需要經過客餐廳、廚房才能走到後陽台」，這些都值得台灣去深思生活的情境，「如何透過設計提升生活品質，是很好玩的！」

值得一提的是，當聽聞姚仁喜大師要來到台中演講時，結果湧進500多位建築相關人士前來朝聖，整個會場大爆滿！姚仁喜得知後開玩笑地說：「那麼多人來聽演講，可見房市景氣不太好！」

姚仁喜執業近40年，作品深獲國內外建築獎肯定，他所創始的姚仁喜｜大元建築工場，更是兩岸首屈一指的建築事務所，在台中市建築經營協會邀請下，今日以「建築的創新」為題，於3月份大師講座中暢談台灣30年來建築發展，並展望未來。

姚仁喜1975年畢業於東海大學建築系，1978年獲得美國加州大學柏克萊分校建築碩士，2014年獲頒美國建築師協會（AIA）「榮譽院士」，作品在國際間獲高度重視，評論盛讚他：「利用建築元素的創作，具體掌握了人類情感與生命狀態、文化語境與歷史涵構、場所精神與人性尺度，充分彰顯了他的人文精神。他以來自東方的美學與心靈的涵養，以素材、造型與自然光的交互輝映，加上高度的創意與專業的執行力，建築因而盈溢詩意」，如農禪寺（水月道場）、蘭陽博物館、故宮南院、烏鎮大劇院等均為享譽國際的建築案例。

台中市建築經營協會理事長連智民指出，今年協會主軸為品牌打造，陸續邀請各產業界的佼佼者、台灣之光來分享，姚仁喜建築師就是建築界的台灣之光，透過他的成就與成長軌跡，相信能給會員眾多啟發，一起往「品牌建築、品牌台灣」的目標努力。

姚仁喜｜大元建築工場設立於台北、上海兩地，作品遍及大中華地區，於美國、歐洲與南亞亦有設計建案，團隊多年的作品包括文化、企業、商業、旅館、音樂廳/劇院、交通、教育、住宅、宗教、都市設計等類別之大型規劃設計項目，展現姚建築師的創新與包容性，也因其豐富與多樣貌的呈現，經常受邀國際建築雜誌及專業期刊的專訪；並多次參加義大利威尼斯建築雙年展及其他國際建築展，也於2016年受邀於上海當代藝術館展出「內境．外象」個人展。