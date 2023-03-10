32歲女星薔薔（林嘉凌）因個性直率、身材火辣，深受不少粉絲喜愛，喜歡毛小孩的她養了一隻12歲的愛犬「栗子」，沒想到8日她卻突然開直播爆哭，表示愛犬「栗子」當街被擄走，讓她當下既驚恐又擔憂，沒想到最後結局卻大反轉。

薔薔8日突開直播爆哭，透露自己錄完影後，助理告訴她外傭帶栗子在外散步，結果竟遭1男1女帶走一個小時，外傭沒有追回且還跌倒受傷，「我爸找很多警察把人抓到，歹徒在我家門口，太過分了，台北治安請加強好不好！太扯了！栗子被抓走，疑似要帶牠去林口殺掉，栗子一定很害怕，我現在要趕快回家。」

薔薔到家後，助理告訴她因為警察在場不能直播，她便將直播關閉，讓不少粉絲相當擔心；不過後來薔薔再度開直播道歉，原來這一切都是團隊的「整人計畫」，「這是一場很嚴重的誤會，可能是我們團隊的企劃，沒事了，驚動到我了，抱歉，我也是脫離了，他們沒算到我開直播。」

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