費德勒、納達爾和喬科維奇之間的競爭，是二十一世紀體壇最重要的宿敵關係。三人在二十一世紀的前二十年完全制霸網壇，彼此的球風和個性截然不同，將網球這項競技運動推向嶄新的境界。雖然把不同時代的網球選手拿來做比較並不公平，但若我們把冠軍頭銜數、球技實力以及職業生涯的長壽納入考量，我們討論的無疑是史上最強的三位網球選手。

二○○四年，費德勒和納達爾在邁阿密大師賽開啟了精采絕倫的競爭關係。短短幾年後，喬科維奇也加入戰局，闖入費德勒和納達爾的宿敵關係中，對他倆的霸權造成嚴重威脅，同時也意味著鞭策他倆，繼續在每場比賽全力以赴。三人組成了令人讚歎的「網壇三巨頭」（Big 3）。

三人激烈的競爭已近二十年，帶給球迷許多史上最經典的比賽。這些比賽並不只是在網球史上最經典，放諸所有體育競技皆是。二○○八年及二○一九年的溫網決賽、二○一二年的澳網決賽，或是二○一○年的美網決賽都極富戲劇性，在我們的腦海留下烙印。

若要比較網壇這三位大宿敵，就得強調三人無法被超越的運動素質，更得強調在同一項運動競技中，鮮少有機會見到史上最強的三位選手共存於同一個時代，同台較勁。這也許是史無前例。就冠軍頭銜的數量和價值來看——這是最客觀的評比方式——費德勒、納達爾和喬科維奇著實是史上最強。當然，把拉沃（Rod Laver）和柏格等網壇傳奇排除在外，也並不公平，他們的天賦也許不亞於本書的三位主人公。然而，在運動世界看的不只是天賦，網壇的普遍共識認為大滿貫奪冠數才是關鍵要素，才決定了誰是最強王者。而「最強王者」的這條路上，只剩本書的三位主人公在競爭：費德勒、納達爾和喬科維奇，三人分別拿下二十座、二十二座、二十一座大滿貫冠軍。山普拉斯（Pete Sampras）曾拿下十四座大滿貫，在當時是無人能企及的紀錄，但仍被遠遠甩在後頭。

三巨頭的宿敵關係之所以新奇且獨特，正是因為牽涉到三位選手。此外，網壇賽程緊湊，無時無刻苛求著選手，令三人的對決次數在過去十五年內翻了一倍，彼此的競爭關係以此為養分，不斷成長，三人放眼的目標越來越困難，許多時候堪稱空想。二○二一年於法網對決後，費德勒、納達爾和喬科維奇三人間合計已交手過一百四十八場，這個數字非比尋常，更何況其中幾乎一半（七十二場）是在決賽遭遇，其中許多次交手可以說是網球史上最具傳奇色彩的對決。三巨頭也是前所未聞的網壇長青樹，也促使了交手次數如此之多。一反所有預測和先例，費德勒、納達爾和喬科維奇年過三十好幾，仍維持頂尖的球技水準和成績，費德勒甚至已經四十出頭。結果就是，這三位前無古人的天才仍活躍於網壇，許多世代的網球選手只能眼睜睜看著自己的夢想被攔腰截斷。三巨頭讓許多實力派選手吃足苦頭，如羅迪克（Andy Roddick）、費雷爾、戴波特羅（Juan Martín Del Potro）、蒂姆（Dominic Thiem）等人，現在他們把矛頭轉向茲維列夫（Alexander Zverev）、西西帕斯（Stefano Tsitsipas）或者梅德維夫（Daniil Medvedev）等「新世代」（NextGen）選手。

一段宿敵關係要達到風靡全球的程度，光是競爭者擁有高超的球技還不夠，還需要他們在風格和個性上有所對比，突顯彼此間的差異，迫使球迷選邊站。費德勒、納達爾和喬科維奇的風格迥異，就各種層面來說，完美代表了各自國家的特性，同時又不淪為刻板印象。費德勒冰冷、優雅且精準，無論場內場外，就像是網球版的瑞士。納達爾則與他截然相反，個性質樸、開朗且熱血，非常西班牙、地中海民族的特性。喬科維奇則是「決心」的同義詞，是塞爾維亞民族強大學習力和適應力的完美典範。

編按：費德勒已於二○二二年九月十五日因傷宣布退休。

(本文摘自《Big 3網壇三巨頭：費德勒、納達爾、喬科維奇競逐史上最佳GOAT的網球盛世》/奇光出版)

【內容簡介】

【全球第一本】網球三巨頭費德勒、納達爾、喬科維奇頂尖對決制霸網壇專書！

是草地之王・紅土之王・硬地之王，更是Greatest Of All Time。

「草地之王」費德勒、「紅土之王」納達爾、「硬地之王」喬科維奇，對決20年，球風迥異，各擅勝場，是宿敵，是競爭對手，卻也惺惺相惜，是球員和球迷心中的神級人物和殿堂般存在，更是網壇同時擁有三位史上最偉大球員的絕頂盛世。

◆第一本完整記錄網壇三巨頭「草地之王」費德勒（20座大滿貫冠軍）、「紅土之王」納達爾（22座大滿貫冠軍）、「硬地之王」喬科維奇（22座大滿貫冠軍）對戰網壇稱霸史！

◆費納喬對決20年，在費爸退休、納喬兩位球王職業生涯尾聲，本書是獻給鐵粉球迷的珍藏紀念專書！

◆作者身兼記者、球評，報導過許多體育賽事，視角專業，筆觸動人，近距離貼身採訪觀察三位網壇天王的場上表現和場外互動。

◆從4大滿貫公開賽、大師賽、年終賽、台維斯盃到各大網賽及奧運，詳介評析三位球王童年網球啟蒙、發跡崛起、心路歷程、經典史詩對決和個人優異球技戰績。

◆特別收錄「三巨頭對決20年+三巨頭榮譽榜」典藏書衣海報&20幅珍貴彩照，精采呈現三位球王場內外的重要時刻，包括費德勒2018年最後一座大滿貫、納達爾和喬科維奇第22座大滿貫、2022年倫敦拉沃盃費納雙打和四巨頭聚首等。

◆書中詳附費納喬正面對決、大滿貫奪冠、勝場數據、個人戰績&奬項紀錄，方便查找參考！

「重大的宿敵關係中——無論是體壇或其他領域，如藝術或戰爭——『他我』或者死敵的存在，會將主人翁的自我要求和技藝推向前所未見的水準。這點也有助於選手大大延長其職業生涯，延長到超乎預期的地步……即使年紀不再青春，加上身體為許多傷痛困擾，三人心中競技的熱火仍舊燒得旺盛。這份熱情驅動他們打破網壇的所有紀錄，在每個賽季迎接全新的艱難挑戰。我們無從得知三巨頭的時代還能持續多久，但肯定明白一件事：我們很難再碰上相似的時代。」——本書作者 卡洛斯・拜德茲

我們何其有幸，見證了網壇空前絕後無與倫比的三強鼎立盛世。

費納喬對決20年，我們大家都是贏家。

Roger：「我想謝謝場上的對手們。我們何其幸運能打出這麼多難以忘懷的史詩級對決。我們彼此激勵，一起將網球帶向新的境界。」

Rafa：「我們在最重要的大舞台交手了好多年，一起寫下許多不可思議的篇章，這一切都很特別，也令人感動。我們一起寫下網壇從未有過的歷史。」

Novak：「拉法和羅傑是我們這項運動的傳奇人物。我遇過的兩個最重要球員。他們是我今天在這裡的原因，讓我明白我必須做些什麼來精進自己。」

第一本完整記錄網球三巨頭費德勒（20座大滿貫冠軍）、納達爾（22座大滿貫冠軍）

和喬科維奇（22座大滿貫冠軍）頂尖對決制霸網壇專書！

20年來，三巨頭完全統治ATP巡迴賽，爭奪大滿貫和重大賽事冠軍，角逐世界第一王座。無論是單一賽事最多大滿貫數、球王週數、生涯金滿貫、雙圈大滿貫、雙圈金大師、最年長球王、最多次年終第一等無數頭銜紀錄，還是2008年費納溫網決賽、2009年費納澳網決賽、2012年納喬澳網決賽、2017年費納澳網決賽、2019年費喬溫網決賽等一場場載入史冊的經典對決，三人間的戰役在戰績、歷史紀錄、球技實力、精神意志，甚至職涯壽命上都是空前絕後，將網球競技推升到前所未有的嶄新境界，吸引全世界球迷津津樂道死忠追隨。

作者精采分析三位天王迥異的個性和球風，深入回顧三位傳奇的宿敵對峙和惺惺相惜，帶領我們重溫三人最輝煌的時刻和最沉重的失敗，揭露不為人知的球王軼事和人性一面，自三人的童年開始，一路詳述至當今史上最偉大GOAT之爭。書中特別收錄20幅珍貴彩照+費納喬對戰、勝場數據及個人冠軍獎項紀錄，精采呈現三巨頭場內外的重要時刻，是鐵粉球迷值得收藏不可錯過的好書。

【作者簡介】

卡洛斯・拜德茲（Carlos Báidez）

1980年生於西班牙埃林鎮，有資訊新聞學學位，曾在《阿斯報》（el Diario As）、《塞爾電台》（la Cadena Ser）和《超級體育報》（el diario Superdeporte）等媒體任職，報導過許多體育賽事，包括台維斯盃、西班牙足球甲級聯賽、歐洲冠軍聯賽、西班牙籃球甲級聯賽和西班牙籃球國王盃。

【譯者簡介】

劉家亨 Hugo Liu

西班牙語譯者。聯絡請洽：[email protected]