二○○一年美網結束之後，當筆者走出紐約國家網球中心的艾許球場，心中百感交集。在九○年代主宰男子網球的一代王者、年過三十歲的山普拉斯（Pete Sampras）剛在男單決賽中被二十歲的澳洲小伙子休伊特（Lleyton Hewitt）以快速的腳步和凌厲的穿越球徹底催毀，也宣告他的統治王朝即將結束。

雖然隔年山普拉斯在夏天的紐約奇蹟般的復活，並再次擊敗宿敵阿格西（Andre Agassi）而得以華麗轉身；但這也是這位十四座大滿貫得主生涯的最後一場戰役。同時也讓筆者在心中產生疑問：What’s next？誰是下一個統治的王者？更重要的，誰有可能追上、甚至超越山普拉斯的成就？而男子網球在歷經了山普拉斯vs阿格西的黃金年代之後，能夠再複製另一個偉大而膾炙人口的對抗組合嗎？休伊特在二○○二年溫布頓拿下第二座大賽冠軍之後便未能繼續主宰；而在這段期間包括費雷羅（Juan Carlos Ferrero）、羅迪克（Andy Roddick）、高迪歐（Gaston Gaudio）、薩芬（Marat Safin）等都紛紛拿下生涯首個大滿貫，彷彿男子網球即將進入群雄並起的時代。但當時任誰也沒有想到男子網壇即將邁入一個更輝煌的神奇年代。

隨著網球在一九六八年正式邁入公開賽年代（Open Era）之後，競爭愈來愈激烈。除了少數的特例（像七○年代澳洲的羅斯威爾〔Ken Rosewall〕和美國長青樹的康諾斯〔Jimmy Connors〕）之外，三十歲對於現代男子網球來説是巔峰的頂限，歷代的球王名將幾乎都逃不過三十歲之後狀態下滑的定律。瑞典的柏格（Bjorn Borg）甚至在二十六歲那年之後便燃燒殆盡：而要在三十歲之後拿下大滿貫冠軍更是難上加難。在「BIG 3三巨頭」出現之前， 相信沒有人能夠想像當今競爭如此激烈的男子網壇竟然會在長達二十年期間，大賽冠軍幾乎都由三個人所壟斷。這也很可能是網球史上唯一一個絕無僅有的「現象」。

過去二十年間，費德勒、納達爾和喬科維奇幾乎打破了所有的歷史紀錄；也重新定義了網球運動員能夠保持在巔峰狀態的長度。他們將男子網球推升到前所未有的嶄新層次；同時以無與倫比的球技和個人魅力襲捲全球；也讓全世界見識到網球的力與美。許多人因他們而開始欣賞、參與網球這項美妙的運動。觀看三巨頭打球就像是一種藝術欣賞般的體驗。三人以其與生俱來的天賦經過長年累月不間斷的刻苦練習，焠煉出大師級的精湛球藝，創造了無數的輝煌成就。背後的動力皆源自於對網球競技的一股純然的熱愛與執著。

這股熱情讓他們能在漫長的歲月中克服一切壓力、孤獨、傷痛和低潮，心無旁騖地只專注在自己的目標上，同時不斷地自我演化和創造歷史。一般人可能難以想像他們為了成功所付出的一切時間和心力。另外，三巨頭之所以是三巨頭，是在比賽關鍵時刻的巨大壓力之下，他們仍然能夠冷靜而精準完美地執行並贏得比賽。這點也讓三巨頭和歷史上的其他好手區隔開來。然而私底下，三人又都是如此熱愛生命、心地善良、愛家顧家的好男人。是如此坦率風趣、平易近人且深受祝福。不管是做為一位職業選手或是一個人，三位當代傳奇都足以做為後世的表率。

另外，三巨頭除了各自的輝煌成就之外，彼此之間也創造了膾炙人口的經典對峙（rivalry）局面。三人雖然是競爭對手，但彼此尊敬、相知相惜，同時也互相激盪出自己最佳的表現。在過去二十年間，三人為世界球迷留下無數的經典戰役。然而在費德勒去年退役後，我們無從得知三巨頭的時代還能夠持續多久，但可以肯定的是，往後我們將很難再次見證到如此偉大的運動盛世。

最後，關於誰是史上最偉大（GOAT，the Greatest Of All Time）這一點，每個人心中都有自己的定義，也很難以數據去量化。但毫無疑問的，在球迷心目中，三人都像是神一般的存在。當代球迷何其有幸能夠身處在三巨頭的時代，能與這三位網球傳奇共同見證他們生涯的每一個經典的時刻，是一件多麼幸福的事情。

而這樣的網球盛世，當然值得記錄。本書作者拜德茲（Carlos Báidez）憑藉多年來近距離的觀察採訪，以運動報導文學的方式，帶領球迷從三巨頭的崛起過程和所有經典時刻做了鉅細靡遺的導覽，更輔以珍貴的歷史照片，帶球迷來一趟知性的近代網球歷史之旅。對全世界的網球迷來說，是一本值得推薦的好書。

(本文摘自《Big 3網壇三巨頭：費德勒、納達爾、喬科維奇競逐史上最佳GOAT的網球盛世》/奇光出版)

【內容簡介】

【全球第一本】網球三巨頭費德勒、納達爾、喬科維奇頂尖對決制霸網壇專書！

是草地之王・紅土之王・硬地之王，更是Greatest Of All Time。

「草地之王」費德勒、「紅土之王」納達爾、「硬地之王」喬科維奇，對決20年，球風迥異，各擅勝場，是宿敵，是競爭對手，卻也惺惺相惜，是球員和球迷心中的神級人物和殿堂般存在，更是網壇同時擁有三位史上最偉大球員的絕頂盛世。

◆第一本完整記錄網壇三巨頭「草地之王」費德勒（20座大滿貫冠軍）、「紅土之王」納達爾（22座大滿貫冠軍）、「硬地之王」喬科維奇（22座大滿貫冠軍）對戰網壇稱霸史！

◆費納喬對決20年，在費爸退休、納喬兩位球王職業生涯尾聲，本書是獻給鐵粉球迷的珍藏紀念專書！

◆作者身兼記者、球評，報導過許多體育賽事，視角專業，筆觸動人，近距離貼身採訪觀察三位網壇天王的場上表現和場外互動。

◆從4大滿貫公開賽、大師賽、年終賽、台維斯盃到各大網賽及奧運，詳介評析三位球王童年網球啟蒙、發跡崛起、心路歷程、經典史詩對決和個人優異球技戰績。

◆特別收錄「三巨頭對決20年+三巨頭榮譽榜」典藏書衣海報&20幅珍貴彩照，精采呈現三位球王場內外的重要時刻，包括費德勒2018年最後一座大滿貫、納達爾和喬科維奇第22座大滿貫、2022年倫敦拉沃盃費納雙打和四巨頭聚首等。

◆書中詳附費納喬正面對決、大滿貫奪冠、勝場數據、個人戰績&奬項紀錄，方便查找參考！

「重大的宿敵關係中——無論是體壇或其他領域，如藝術或戰爭——『他我』或者死敵的存在，會將主人翁的自我要求和技藝推向前所未見的水準。這點也有助於選手大大延長其職業生涯，延長到超乎預期的地步……即使年紀不再青春，加上身體為許多傷痛困擾，三人心中競技的熱火仍舊燒得旺盛。這份熱情驅動他們打破網壇的所有紀錄，在每個賽季迎接全新的艱難挑戰。我們無從得知三巨頭的時代還能持續多久，但肯定明白一件事：我們很難再碰上相似的時代。」——本書作者 卡洛斯・拜德茲

我們何其有幸，見證了網壇空前絕後無與倫比的三強鼎立盛世。

費納喬對決20年，我們大家都是贏家。

Roger：「我想謝謝場上的對手們。我們何其幸運能打出這麼多難以忘懷的史詩級對決。我們彼此激勵，一起將網球帶向新的境界。」

Rafa：「我們在最重要的大舞台交手了好多年，一起寫下許多不可思議的篇章，這一切都很特別，也令人感動。我們一起寫下網壇從未有過的歷史。」

Novak：「拉法和羅傑是我們這項運動的傳奇人物。我遇過的兩個最重要球員。他們是我今天在這裡的原因，讓我明白我必須做些什麼來精進自己。」

第一本完整記錄網球三巨頭費德勒（20座大滿貫冠軍）、納達爾（22座大滿貫冠軍）

和喬科維奇（22座大滿貫冠軍）頂尖對決制霸網壇專書！

20年來，三巨頭完全統治ATP巡迴賽，爭奪大滿貫和重大賽事冠軍，角逐世界第一王座。無論是單一賽事最多大滿貫數、球王週數、生涯金滿貫、雙圈大滿貫、雙圈金大師、最年長球王、最多次年終第一等無數頭銜紀錄，還是2008年費納溫網決賽、2009年費納澳網決賽、2012年納喬澳網決賽、2017年費納澳網決賽、2019年費喬溫網決賽等一場場載入史冊的經典對決，三人間的戰役在戰績、歷史紀錄、球技實力、精神意志，甚至職涯壽命上都是空前絕後，將網球競技推升到前所未有的嶄新境界，吸引全世界球迷津津樂道死忠追隨。

作者精采分析三位天王迥異的個性和球風，深入回顧三位傳奇的宿敵對峙和惺惺相惜，帶領我們重溫三人最輝煌的時刻和最沉重的失敗，揭露不為人知的球王軼事和人性一面，自三人的童年開始，一路詳述至當今史上最偉大GOAT之爭。書中特別收錄20幅珍貴彩照+費納喬對戰、勝場數據及個人冠軍獎項紀錄，精采呈現三巨頭場內外的重要時刻，是鐵粉球迷值得收藏不可錯過的好書。

【作者簡介】

卡洛斯・拜德茲（Carlos Báidez）

1980年生於西班牙埃林鎮，有資訊新聞學學位，曾在《阿斯報》（el Diario As）、《塞爾電台》（la Cadena Ser）和《超級體育報》（el diario Superdeporte）等媒體任職，報導過許多體育賽事，包括台維斯盃、西班牙足球甲級聯賽、歐洲冠軍聯賽、西班牙籃球甲級聯賽和西班牙籃球國王盃。

【譯者簡介】

劉家亨 Hugo Liu

西班牙語譯者。聯絡請洽：[email protected]