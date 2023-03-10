全球約有9成的稀土在中國提煉，中國掌握著絕大部分的稀土供應鏈，但因地緣政治問題讓周邊各國積極尋求其他供應管道，日媒指出，日本住友商事將直接與美國供應商合作，以取得用在電動車上的稀土元素。

根據日經中文網報導，未來住友商事將透過美國稀土材料生產商MP Materials開採礦石並提取當中的稀土元素，再進一步將稀土元素運送到東南亞公司提煉，最後把稀土元素運往日本廠商，製成品用來生產電動車。

報導指出，住友商事讓美商MP Materials，取代此前由中國企業負責的冶煉提純和稀土分離等工序，藉此推動稀土供應鏈的去中國化。

報導提到，在中美對立風險加強的背景下，MP Materials正在建設對礦石進行分離和冶煉提純的設施，並享受美國政府的補貼，預計將在今年3月之前完工，4月起啟動試驗性生產，並自7月起全面生產。

美國地質研究所等數據則顯示，截至2022年，中國在稀土產量上掌握約7成全球份額，在提煉方面更掌握高達9成，美國在產量上則占約14％，排在世界第2位。

但目前中國對全球稀土產業仍具有全面的控制力，另據華爾街日報報導，瑞典政府下屬礦業企業Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag今年1月發現的稀土金屬礦藏，估計儲量達100萬噸，是歐洲最大的稀土礦藏，但分析師直指，上述礦業企業的稀土開採業務可能會面臨重重障礙。