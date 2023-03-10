國家情報總監辦公室（ODNI）周三向國會提交年度威脅評估報告，內容對美中關係有許多著墨，並特別點出大陸在半導體、關鍵礦產、電池、太陽能板及製藥等5大領域的主導地位，警告若大陸運用這些領域的優勢謀求利益，美國與西方國家將面臨重大風險。

法新社報導，國家情報總監辦公室由美國總統直接管理與授權，是中央情報局（CIA）的上級機構，更是美國情報體系的龍頭單位。年度威脅評估報告指出，大陸國家主席習近平曾提到，大陸將加強對關鍵供應鏈的控制能力，以便在危急時刻利用外國對供應鏈的依賴性，進行威脅或反擊。

在此背景下，報告提到，大陸在半導體、關鍵礦產、電池、太陽能板及製藥具有主導地位，「如果北京當局能夠巧妙的利用這些影響力來謀求政治或經濟利益，那麼美國與西方國家的製造業與消費產業將面臨重大的風險。」

不僅如此，該報告也提醒，中國人民解放軍火箭軍的導彈實力，可能對東亞的美軍及基地構成嚴重威脅。此外，大陸在太空與航天方面的實力也讓美國感受到壓力。

報告預測到2030年，除了少數的特定技術，大陸幾乎能在所有的太空領域上，達到世界一流的水準，屆時，在商業應用上將成為一個強勁的競爭對手，可能會影響西方企業的價格。