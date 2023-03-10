近年拜登政府對大陸晶片產業打壓，已顯現在數據上，今年（2023）年1~2月大陸晶片進口量較去年同期暴跌近27%，比去年一整年下滑逾15%還要慘烈。去年也是大陸20年來晶片進口首度出現衰退。

陸媒PingWest品玩報導，大陸海關總署發布最新數據顯示，1~2月進口集成電路（IC）676億顆，較去年同期狂掉26.5%，下降幅度比去年一整年的15.3%還嚴重。

以進口總額計算，今年1~2月晶片進口額478億美元、年減30.5%。受到市場供應過剩和全球經濟疲弱影響，導致晶片價格持續下探，與一年前即2021年出現晶片供貨短缺與報價大漲的情況截然不同。

再來看，1~2月大陸晶片出口量年減20.9%至373億顆，相較之下，去年同期成長0.5%；1~2月晶片出口額年減25.8%。

隨著美國對大陸晶片出口管制更加嚴苛，人工智慧應用晶片更是重中之重，白宮禁止輝達「A100」繪圖處理器等先進晶片出口到大陸，也讓大陸進口晶片下降。與此同時，大陸增加國內半導體產量，力拚自給自足。