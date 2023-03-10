哈佛大學知名天文學家羅布（Avi Loeb）及美國國防部UFO部門主任寇克派屈克（Sean Kirkpatrick）日前發布草擬報告，稱外星人「母艦」可能已經來過太陽系，甚至對地球進行過探勘，他們認為太空中偵測到的不明飛行物體可能就是外星人的跡象。

哈佛大學知名天文學家羅布（Avi Loeb）及美國國防部UFO部門主任寇克派屈克（Sean Kirkpatrick）發布的報告草稿稱，太空神秘飛行物體可能是外星人的跡象。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，哈佛大學天文學系教授羅布與五角大廈「全領域異常現象解析辦公室」（All-domain Anomaly Resolution Office，AARO）主任寇克派屈克1日聯合發布6頁草擬報告，兩人假設外星人很久之前就已經派遣「母艦」探索太陽系，甚至對包括地球在內等星球展開小規模探勘，他們認為太空中偵測到的神秘飛行物體可能就是外星生物的跡象。

報告寫道：「一個人造星際物體可能是母艦，在飛近地球時釋放許多小型探測器。」

他們稱，包括韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）在內等望遠鏡可能偵測不到這麼小的物體，不過美國太空軍下轄的太空監測系統「Space Fence」及深太空雷達（deep space radar），能在至高3.6萬公里空中捕捉到1公尺長的「不明飛行物」（UFO，過去俗稱的幽浮），「因此我們應該留意它們。」

報告也指出，「這些物體靠近地球時也能透過光學偵測到，尤其是當它們與空氣摩擦、產生火球時。」

羅布受訪時表示，團隊現在正在哈佛大學校園中使用大型校園望遠鏡掃描天空，目標是偵測出這類探測器或其他UFO，他也計畫接下來再架設第二座望遠鏡。

羅布強調他們只是假設性地提出可能性，目前也沒有數據支持任何論點，「我們的星球並不是獨一無二的，銀河系有數十億個和地球類似的星球，所以為什麼我們會覺得這不尋常呢？」