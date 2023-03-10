哈佛大學知名天文學家羅布（Avi Loeb）及美國國防部UFO部門主任寇克派屈克（Sean Kirkpatrick）日前發布草擬報告，稱外星人「母艦」可能已經來過太陽系，甚至對地球進行過探勘，他們認為太空中偵測到的不明飛行物體可能就是外星人的跡象。

哈佛大學知名天文學家羅布（Avi Loeb）及美國國防部UFO部門主任寇克派屈克（Sean Kirkpatrick）發布的報告草稿稱，太空神秘飛行物體可能是外星人的跡象。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，哈佛大學天文學系教授羅布與五角大廈「全領域異常現象解析辦公室」（All-domain Anomaly Resolution Office，AARO）主任寇克派屈克1日聯合發布6頁草擬報告，兩人假設外星人很久之前就已經派遣「母艦」探索太陽系，甚至對包括地球在內等星球展開小規模探勘，他們認為太空中偵測到的神秘飛行物體可能就是外星生物的跡象。

報告寫道：「一個人造星際物體可能是母艦，在飛近地球時釋放許多小型探測器。」

他們稱，包括韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）在內等望遠鏡可能偵測不到這麼小的物體，不過美國太空軍下轄的太空監測系統「Space Fence」及深太空雷達（deep space radar），能在至高3.6萬公里空中捕捉到1公尺長的「不明飛行物」（UFO，過去俗稱的幽浮），「因此我們應該留意它們。」

報告也指出，「這些物體靠近地球時也能透過光學偵測到，尤其是當它們與空氣摩擦、產生火球時。」

羅布受訪時表示，團隊現在正在哈佛大學校園中使用大型校園望遠鏡掃描天空，目標是偵測出這類探測器或其他UFO，他也計畫接下來再架設第二座望遠鏡。

羅布強調他們只是假設性地提出可能性，目前也沒有數據支持任何論點，「我們的星球並不是獨一無二的，銀河系有數十億個和地球類似的星球，所以為什麼我們會覺得這不尋常呢？」

文章來源：EXCLUSIVE: 'Our planet is not unique!' UFO experts admit alien 'motherships' could be flying through our solar system with the ability to launch their own smaller probes to visit planets they pass – including Earth
文章來源：Mysterious flying objects could be sign of extraterrestrials, draft Harvard report says
高空飛行物不排除外星人？美將領拒稱「氣球」 3大原因曝
外星人躲在我們身邊 以太空專家：他們和美密簽協議 火星有基地
只有手提箱大！美戰機遇UFO驚險報告解密

#外星人 #UFO #地球 #太陽性 #哈佛報告