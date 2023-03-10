特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）多次示警少子化危機，嚴重性直逼人類文明生死存亡。近日有推特用戶援引過去一份研究，指高智商的年輕人，發生性行為的可能比一般人低，結果馬斯克在底下留言「超令人擔憂」。

商業內幕報導，一位名叫威廉斯（Bronwyn Williams）的用戶在推特引用一份研究，智商超過130的青年進行性行為的機率，比一般人還低3到5倍。威廉斯說，智商60被認定智能障礙的男生，都比智商超過130的男生有更高發生性行為的可能，「這對人類並不是好徵兆」。

Super concerning — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2023

未料推文意外引來馬斯克回應，他在底下留言「這超級令人擔憂」。

這項研究論文於2000年在《青少年健康期刊》（Journal of Adolescent Health）發表，以「聰明的青年沒有性行為（也不常親吻）」為題。追蹤美國國一到高三的青少年，總共1.2萬名，研究智力與性行為之間的關聯性。

研究顯示，高智商的青少年發生性行為的可能低於同齡人，而低智商範疇的人，發生性行為的可能也比一般人低。不過研究發現，高智商的人年紀大了之後，進行性行為的機率更高。

北卡羅來納大學教堂山分校教授及研究員卡羅琳（Carolyn Halpern）解釋，那些聰明的青少年可能更注重關於教育方面和未來職涯的規劃，並會考量到過早發生性行為可能帶來的負面影響。

馬斯克經常表達對少子化的擔憂，認為生育率嚴重下滑，對人類文明是重大危機，人類必須到外星殖民才有續存的希望。此外，他曾點名日本高齡化的現象，若無法扭轉高齡又少子的趨勢，最終將不復存在。