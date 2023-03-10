美國上周以收購美國產品支持大陸軍事現代化為由，將大陸浪潮集團列入貿易黑名單，據悉，浪潮遭受的限制可能不下於華為，如今輝達、超微等科技企業爭相評估，是否需要停止對浪潮子公司銷售產品。

路透社報導，美國商務部發言人表示，目前正在審查浪潮集團實體名單，並進行適當的更新。超微和輝達高管在會議上被問及此事，超微表示，會要求政府釐清規定。

雖然並非家喻戶曉，但根據國際數據資訊公司（IDC）數據顯示，浪潮在大陸上市子公司2021年營收近100億美元，截至2022年第三季，浪潮是全球第三大雲端計算數據中心服務器供應商。

晶片業內人士及顧問表示，公司都在評估是否需要暫停向浪潮子公司的供貨，包括浪潮電子信息產業公司，其與母公司的公司地址相同。

報導指出，如果產品存有從未上市子公司流往母公司的風險，美國監管機構可能會將未經許可即發貨給浪潮子公司的供應商，視為違反美國黑名單規定。

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）並未透露輝達是否已經停止供貨浪潮子公司，但強調公司會嚴格遵守出口管制，可能會另尋其他合作夥伴。一名消息人士說「相較其他同樣遭列入黑名單的企業，浪潮受到的限制更為嚴格，可能與華為相當」。