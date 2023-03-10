金門縣議會日前成立2聯盟政團，並共同發表希望金門能夠成為「永久非軍事區」的宣言，除民進黨前主席施明德願走訪協助外，國民黨立委陳玉珍當時也表態，說「金門人是非常渴望和平的！」前立委郭正亮9日在《國民大會》節目強調，金門的選民普遍支持和平統一，而且中國大陸打金門的機率是零，金門沒有什麼戰術、戰略價值，澎湖倒是危險一點。金門駐軍已減少到幾乎沒有能力防守，叫金門跟大陸開戰難度非常高。

「金門人在廈門買房子的應該有三分之一，而且金門的選民普遍支持兩岸統一，這大家都知道！」郭正亮表示，他提這個訴求是可以理解，因為中國大陸打金門的機率是零，因為台灣打下來，金門就自然是他的。而打完金門，引起國際緊張，台灣還不一定是他的！

郭正亮提到，所以從戰術上，他不會只打金門。主持人謝曜州問，所以金門比台灣還安全？郭正亮說，當然，金門離大陸那麼近，又沒有什麼戰術、戰略價值。他有可能打澎湖，澎湖倒是危險一點。

「事實上，施明德早就提過『金馬撤軍論』！」郭正亮強調，我們的駐軍事實上已經減少到，坦白說，幾乎沒有能力防守了，事實上現況就是如此。兩岸如果發生衝突，你叫金門去跟大陸開戰？難度非常高！