別以為TikTok是年輕小夥子的玩意兒。英國一名九旬長者在TikTok開闢個人頻道，經常拍片分享常保身心年輕祕訣，已成網紅一枚。今年二月他透過影片告訴大家，自己90歲了「可是沒人相信」，箇中訣竅簡單到不行。

《紐約郵報》報導，這位網紅老翁是住在倫敦的作家艾迪森（Robert Eddison）。他說，30多歲時背部歪斜，整脊師建議他每天下床之前先做幾個簡單的伸展操，全程頂多4分鐘，他發現效果極佳，這個習慣維持50多年至今。

艾迪森向英國「西南新聞社」（SWNS）表示，他天天運動，當然也會變變花樣，把起床伸展動作與瑜珈合併為30分鐘的運動，有時改成游泳。

今年90歲了，艾迪森說話速度不慢，咬字清晰，筋骨還是很柔軟。他向觀眾下挑戰書稱「我敢說，我個柔軟度比各位還要好」，在鏡頭前躺下來然後把腿伸到肩膀上方，動作流暢。他也示範活動筋骨的簡單動作。這段影片點閱已破1310萬次，留言好幾百萬則。

艾迪森解釋：「要是用了拐杖，就變得依賴拐杖，接著你會失去不靠拐杖行走的能力。」他要求自己每天做鍛鍊平衡的運動，例如單腳站立幾分鐘，這讓他不靠枴杖仍可走得很穩。

去年六月有一項研究報告指，中年人若無法在單腳站立的情況下維持平衡10秒鐘，7年內死亡的風險大增。

不僅如此，他也注重臉部保養，每天使用抗紫外線的日霜擦臉，晚上就用晚霜與抗老面霜保養眼睛下方的皮膚。他還說，每天輕輕掐一掐臉上的皮膚，有助防止皺紋增生：「每回出門，別人都說我大概70多歲甚至60多歲，他們甚至說我謊報年齡。」

艾迪森也注重精神健康：「我發現，老男人很無趣。我絕大多數的朋友到了40多歲就成了乏味的人。」他與30歲年輕人合作，透過網路發表心靈小語經驗談，「與他人分享知識與經驗，這麼一來，大家都能達到心智層面的富足、找到滿足感」。

他說，維持健康飲食、運動習慣、樂觀思維，這三招同等重要。