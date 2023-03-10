不少上班族會幫忙貼補家用，不過都要量力而為。一名女網友抱怨，自己月入3萬，給了一半當家用，還被媽媽要求再拿5千出來，但哥哥姊姊卻分擔極少，沒想到拒絕後卻進不了家門，讓她不知該如何是好。許多網友見狀也無法接受，苦勸她快逃離原生家庭。

一名女網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，自己收入僅3萬元，每個月要給家用1萬5，媽媽每天都會準備晚餐，幫無業的哥哥及出嫁住附近的姊姊準備晚餐，近日媽媽要求她每個月再給5000元生活費，讓她無法接受。

原PO拒絕後，媽媽開始一哭二鬧三上吊，讓她忍不住抱怨，「姊姊姊夫一個月只給兩千元餐費，哥哥則是一毛錢不用付」，結果今天下班回家發現，媽媽直接把門鎖換了，「我真的要因為跟姐姐跟哥哥計較而失去媽媽嗎？我到底該怎麼做？」

貼文一出引起網友熱議，紛紛建議原PO搬家，「直接搬出去，你直接省一萬五，就算租小房子也有剩不少」、「這種會親情勒索的家長，那就失去阿！反正還有你哥、你姐會去顧」、「快逃吧，15000拿去租房子，好好過自己的生活」、「妳就外面租屋，妳媽就連15000都沒有了！」。

也有網友提醒應對方案，「一週內火速租屋，之後每個月給孝親費1千就好，記得一律用匯款的並且備註」、「搬出去之後給多少自己決定，一樣要留證明+註記孝親費」。