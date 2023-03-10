前監察院長王建煊6日宣布將出馬參選2024總統，他說台灣如果沒有支持統一的聲音，中國大陸會有更高機率對台灣動武，「台灣現在非常危險！」。王建煊9日也在《線上面對面》節目提到，近日有日媒報導稱國軍大部分是外省人，高階退役軍官還9成情報賣給大陸賺錢，他質疑總統有大聲譴責嗎？直斥如果這樣，台灣老早被賣掉了，簡單的邏輯選民要想清楚。他強調政治是一切改革的基礎，改變未來前途很重要的就是國家領導人。

主持人張介凡問到，台灣年輕人可能非常不能接受統一這兩個字？王建煊提到，也不能怪年輕人，因為媒體跟政黨一直灌輸那些觀念，聽到王建煊這麼老了還要出來參選：他是外省人耶，他是外省豬耶！近日有日本媒體報導，國軍大部分都是外省人，尤其高階的都是外省人，還把情報都賣給大陸賺錢，把我們台灣的國軍說成這樣。很奇怪，我們的總統有大聲譴責嗎？

「像前任的部長馮世寬先生，他就有講粗話啊，他很生氣啊！」王建煊強調，老百姓也許也覺得，也許是真的吧？「我告訴你，如果我們國軍裡都是外省人，而這些人都是賣台的，台灣老早被賣掉了！哪還會等到今天呢？」想一想就曉得，這些人都是外省人、外省豬，他們都是向著中國大陸的，那不久不就完蛋了嗎？你們還要國軍怎樣，不是都不對的嗎？很多簡單的邏輯就不對，一加一等於五？選民要去仔細想一想清楚。

王建煊表示，一定要用選票，去改變我們自己未來的前途，很重要的一個就是總統，這個國家的領導人，他還是最有權力的領導人。政治是一切改革的基礎。