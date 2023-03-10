房價日益上漲，想在北市買房已經是難如登天。就有一對夫妻想定居在北市，礙於預算鎖定了蛋黃區，卻遲遲找不到滿意的房子，因此詢問網友該選擇蛋黃區，或是直上蛋白區住宅，但當夫妻透露自己年收時，讓鄉民全傻眼，直呼「問我幹嘛」。

網友在PTT房屋版PO文「台北蛋黃區或蛋白區選擇」，他表示，在預算有限的情況下，很難找到90分的房子，對於棟距、坪數都不慎滿意，實在難以下手，所以詢問到底該選擇蛋黃區80分的住宅，或是蛋白區90分的住宅。

原PO說自己是7年級夫妻，有個小孩，年收不算年終保守估計有1000萬，目前租屋年支出達到70萬，若買蛋黃區，房貸每年要付180萬，但妻子預定5年後離職，讓蛋黃區失去誘因，目前考量通勤與學區，且希望能看到山景色，不想花大錢卻買不到滿意的房子，因此上網求救。

不少鄉民看到原PO年收入達千萬後，紛紛留言：「年收1000萬他X問我幹嘛」、「千萬年收想看哪就看哪了啊」、「直接選大直區了，不用考慮」、「我窮人沒辦法改意見QQ」、「1000萬年收，你希望在這邊得到什麼答案...」、「年收一千就像是吃飯考慮滷肉飯要不要加蛋一樣，有意義嗎？」。

但也有人認真給答案：「新北投買高樓面陽明山，學校就薇閣，幼稚園到高中」、「建議天母和內湖的豪宅，大直主打山景的目前都太貴，而且未來只會更貴」、「基隆河景或大湖碧湖景第一排比機場大棟距好看很多」、「山景的話，民生東路光復北路找高樓層應該有吧，學區選健康小跟介壽中」。