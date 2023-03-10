竹聯幫明仁會6日在大直萬豪酒店舉辦春酒，提供170旗袍辣妹迎賓、桌邊服務的人力公司老闆劉君玲，也被挖出曾上過《康熙來了》。

本月6日晚間竹聯幫仁堂旗下明仁會，在台北市中山區大直萬豪酒店舉辦春酒，並請來170位旗袍辣妹迎賓待場、桌邊服務，這場春酒的費用也高達600多萬元；如此大陣仗的迎賓排場也掀起風波不斷，而提供170位旗袍辣妹的神祕幕後老闆娘劉君玲，也被挖出多年前曾上過「史詩級」的綜藝節目《康熙來了》，她也在現場表演一段「孝女白琴」模擬劇。

當了20年的「孝女白琴」，劉君玲成為人力公關的老闆，被稱為「殯葬業Jolin」，曾辦過前總統馬英九母親的葬禮、負責過豬哥亮的牽亡魂陣，甚至被《BBC》稱為「台灣最知名專業送葬人，讓世界看見台灣哭喪文化」，而劉君玲多年前曾上過《康熙來了》節目片段，她也在節目中表演一段「孝女白琴」，讓主持人與來賓們大為驚奇，主持人與來賓也發現她表演後哭了，落下淚來，稱讚她非常敬業。

竹聯幫明仁會6日在台北市中山區大直萬豪酒店辦春酒，請來170旗袍辣妹迎賓、桌邊服務惹風波。（民眾提供）

「明仁會」找劉君玲的人力公司出辣妹軍團迎賓，而她也趁機在臉書上高調打廣告，她指出「170位禮賓小姐姐，加上小幫手共178位，一次次破了台灣的紀錄，一樣位見過人的新旗袍亮相」，她也駁斥「酒店小姐、傳播妹、飯局妹」之說，她指出這些旗袍妹只是單純站著迎賓、接待，以及提供客人桌邊服務。

她也認為，該春酒和許多公司行號一樣，會請禮賓小姐、藝人、表演團體等，但這場春酒只是因為人物比較特別，不過當天她們也謹守規矩，沒有任何打架、叫囂發生，更沒對警察不禮貌；她表示，會引起軒然大波，是因為辦完春酒後，參加的賓客把影片流出，才會被過度放大她提到「不管怎麽樣，我們就是接收指令、做好工作，如此而已」。

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹迎賓，「來自這公司」價碼流出。

竹聯幫明仁會6日在台北市中山區大直萬豪酒店辦春酒，請來170旗袍辣妹迎賓、桌邊服務惹風波。（讀者提供）