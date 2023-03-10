53歲藝人梁佑南外型亮麗、身材保養得宜，深受粉絲喜愛，沒想到近日不肖業者利用這點，盜用她的照片販賣劣質冒牌貨，令梁佑南氣得在粉專開嗆：「這種詐騙行為非常沒有羞恥心」，並向對方道德喊話：「請你收手吧！你也有父母、孩子，不要讓家人為你傷心難過！」

梁佑南8日曬出劣質冒牌貨的截圖，除了照片遭到盜用，對方還在內文宣稱她3個月鏟肉17公斤，且不需要節食或依靠減肥藥，只要購買商品即可，讓梁佑南在貼文開頭便連說3次「非常生氣」，並澄清圖片所說並非事實，「我確實減了20幾公斤，我的瘦跟這個商品沒關係，而且這個是詐騙，根本不是原廠。」

梁佑南進一步解釋確實跟原廠合作過，但沒有代言。她表示跟商品原廠老闆非常熟，據她所知，褲子光是布料就要1千多元，再加上車工跟包裝，絕對不可能賣990元，「我自己私下買也要2000元，所以這整個就是詐騙。」梁佑南也說朋友買過後，認為質料很差，讓她忍不住吐槽：「當然差，低級的行為，盜用我的照片去騙人，隨便一塊爛布，車一車就賣990元，把消費者當傻瓜嗎？」

梁佑南7年前也有被詐騙的經驗，當時她和朋友投資保養品，接連丟了200萬跟50萬資金，沒想到對方竟人間蒸發，還搞起失聯，即使最後找到對方，仍拿不出錢還她，讓梁佑南崩潰直呼：「我再也不敢相信投資了」，此外，梁佑南也提及媽媽某天接到她被綁架的電話，險些去郵局匯錢，好在姐姐最後透過劇組聯繫到她，才阻止詐騙案發生。