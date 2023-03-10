大谷翔平9日在世界棒球經典賽（WBC）二刀流出賽投打俱佳，率日本8比1擊敗中國隊。賽後英雄訪問時，他稱讚中國隊打得好。他還透露10日對韓國一役先發是達比修有。

第5屆經典賽參賽的20個國家隊伍分成A、B、C、D 4組，分別在台灣台中、日本東京、美國亞利桑那州、美國佛羅里達州爭取晉級機會。

日本9日首戰在東京巨蛋球場對上中國，大谷翔平擔任先發投手兼第3棒指定打擊，展現二刀流丰采，主投前3局都讓中國3上3下，直到4局上才被楊晉擊出一支一壘安打。總計他投4局49球，當中有32顆好球，送出5次三振，時速100英里（161公里）速球連發。

賽後英雄訪問時，大谷表示，從序盤開始覺得打得沉重，但還好最後打線發揮得好，才能奪勝。10日以後他還得更努力。

他稱讚對手中國打得很棒。中盤比賽他不太清楚情況，但日本隊全體一起努力最後奪勝，這是一場很棒的比賽。

對於自己的投球表現，大谷表示，總之，就是盡量控制在不失分。投球數已決定，他就是想盡量控制在不失分。

被問到打擊方面，他說自己的第一支安打再差一點就是全壘打，所以覺得自己如果能再加把勁的話會更好。後來有了機會，心想揮棒擊出就是最棒的。他說，10日自己將在打擊方面努力。

日本隊10日將對上韓國隊。大谷說：「希望今天（9日）的氣勢能延續到比賽，先發是達比修有，自己會努力做好援護。」

大谷最後對東京巨蛋場內的球迷說：「這麼晚了，大家還留到最後，實在很感謝」、「不過，加油聲還不夠大，拜託大家明天大聲一點加油。」

日媒報導，日前大谷在熱身賽時也一樣很會撩球迷。球迷從觀眾席很熱情的大聲回應，東京巨蛋球場內揚起一片如雷掌聲。（編輯：楊昭彥）1120310