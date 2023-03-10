歐盟一直推遲與台灣洽簽貿易或投資協定，歐洲學者在一場論壇提出供應鏈韌性協定的替代方案，並指歐盟應盡快行動，否則將面臨「中國風險」和「排除風險」，在美國積極拉攏台灣下被邊緣化。

歐洲議會（European Parliament）綠黨/歐洲自由聯盟（The Greens/EFA）黨團今天舉辦論壇，探討歐盟與台灣貿易關係能否有突破性進展。

接受該黨團委託，發表歐盟與台灣供應鏈韌性協定（Resilient Supply Chain Agreement）評估報告的作者之一，德國杜伊斯堡-艾森（Duisburg-Essen）大學教授陶柏（Markus Taube）表示，歐盟政策多年來在中國的陰影下忽略台灣，但台灣在未來的科技扮演關鍵角色。

他認為歐盟與台灣達成供應鏈韌性協定有4個好處，包括進一步強化歐盟在台投資和商業活動的架構、充分開發雙方經濟連結的潛力、強化歐盟供應鏈韌性，以及在全球體系中拉抬台灣這個理念相近的夥伴。

陶柏建議雙方可從3個領域優先強化供應鏈合作：半導體與稀土、綠色能源、健康產業。其評估報告並特別提到，全球疫情期間台灣展現口罩、快篩試劑、肺炎藥物等許多醫療產品的快速生產能力，因此歐盟與台灣在健康產業的合作可降低對中國和印度產品的依賴，分散供應鏈風險。

他主張歐盟需趕快採取行動，否則將面臨兩大風險。一是中國對台脅迫加深，對外國加強台灣關係的反應日益激烈，可能使歐盟未來行動範圍受限，因此若及早與台灣洽簽協定，也能向北京發出「台灣對我們來說很重要」的訊號。

第二個風險是歐盟可能在關鍵領域被排除（exclusion），陶柏舉出3個例子示警。一是美國邀請日本、韓國和台灣建立「晶片四方聯盟」（Chip 4），歐盟卻被排除在外，意味著政治影響力降低、在稀缺和危機時取得晶片的管道受限、參與先進科技開發和建立產業標準的機會也受限。

還有台美積極進行「21世紀貿易倡議」，以及著眼於赴美投資的「台灣新東向產學研聯盟協進會」在去年12月成立，顯示美國正用勁強化在半導體領域的全球領導地位，他說：「歐盟必須小心，別被邊緣化。」

歐洲工商聯合會（Business Europe）顧問維登霍佛（Benedikt Wiedenhofer）則在會中坦言，歐盟企業與台灣有許多重要連結，並且在農產品貿易、關稅等行政流程的數位化等許多領域需要與台灣協商，但也得考慮兩個現實因素。

一是俄烏戰爭下，歐洲經濟前景面臨挑戰，且可能持續數年；二是台海緊張情勢升高。「因此企業不傾向追求一個『搶占頭條新聞』的協定，而是能解決技術層次的問題就好」，維登霍佛說。

代表歐盟執行委員會（European Commission）出席的貿易總署（DG Trade）遠東部門主管辛德爾（Adeline Hinderer）維持執委會一貫對台發言保守調性，表示與台灣政府已建立許多對話機制，洽簽雙邊協議「不在歐盟手握的牌裡」。

主持論壇的歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）說，看到美台「21世紀貿易倡議」進展，「我們不該遲疑，應該要像他們一樣有彈性」，他認為歐台雙邊協定的目標除了有助於歐盟經濟、促進雙方經濟夥伴關係，也應該包括促進政治夥伴關係。

他說：「台灣正遭受威脅，我無法只是避開就好，否則大家乾脆明天早上就把台北交給北京。（貿易協定）不只關乎貿易，也關乎貿易在地緣政治下的角色，以及貿易在保護我們價值觀時所能扮演的角色。」（編輯：楊昭彥）1120310