達德集團開發綠能涉賄，縣議員王又民50萬交保。（本報資料照片）

達德集團在雲林開發綠能，驚傳雲林縣議長、議員收賄，雲林地檢署本月8日同步對達德集團暨其下包商、雲林縣議會、議長沈宗隆、議員王又民、許留賓、黃文祥住處及服務處等執行搜索，許留賓、黃文祥各以30萬元交保，沈宗隆、王又民有羈押必要，向法院聲請羈押，經漏夜開羈押庭，10日凌晨沈宗隆200萬交保、王又民50萬交保。

地檢署表示，達德集團於2020年間開始在雲林縣設立風機，期間因地方人士、雲林縣議會部分議員反對，集團向雲林縣政府申請相關公文、建照、使照時不如預期順利，集團為排除困難，尋求議長、議員支持，透過下包廠商、白手套，以工程款夾帶賄款方式，交付、收受共計2600餘萬元賄款。

地檢署指出，議長及3名議員則協助達德取得相關公文，且利用議員具有對雲林縣政府質詢、監督權力，施壓雲林縣政府官員，甚至修改自治條例法規，以期能順利為達德取得相關建造、使照。

檢察官訊問後，認為涉案人員違反《貪汙治罪條例》、《商業會計法》等罪嫌重大，達德前董事長王雲怡、曾姓、廖姓高階主管，縣議員許留賓、黃文祥有羈押原因，但無羈押必要，分別諭知各100萬元、15萬元、20萬元、30萬元、30萬元交保。

另外，沈宗隆、王又民、達德雲林地區執行長潘正綱、王又民游姓助理與其胞妹、鍾姓包商有羈押必要，向法院聲請羈押，9日晚間先裁定潘正綱收押、游無保請回、游胞妹6萬元交保，10日凌晨沈宗隆200萬交保、王又民50萬交保、鍾姓包商100萬交保。