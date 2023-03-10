美國饒舌界天王DaBaby、周湯豪、香港男神Tyson Yoshi 及MC 張天賦將在11日於香港參與「PUNCHLive 2023」演唱會。近萬張門票開賣後火速秒殺，正值倒數開唱期間，他們熱情預告要讓台下樂迷嗨到「把奶罩都丟上來」。

周湯豪去年11月剛完成出道12年來首場台北小巨蛋萬人演唱會，音樂性、視覺聲光、時尚品味都獲得一致好評，前天又宣布將在6月3日站上高雄巨蛋，本周六則登上亞洲最具國際性代表的表演場地香港亞洲博覽館，「PUNCHLive2023」是他在疫情解封後首次赴香港演出，準備了特別「炸」的歌曲要嗨翻全場。

即將在3月底來台開唱的TysonYoshi，去年在香港舉行四場個人大型演唱會票房均爆滿，早已是香港新生代的人氣小天王，擁有一雙濃眉大眼和「爆肌」身材的他，音樂風格和外型同樣具有性感魅力，粉絲男女通吃，還是台灣小天王高爾宣的麻吉。日前高爾向赴港宣傳，兩人邊吃便當邊聊「如何讓肌肌變大」，渾身肌肉的TysonYoshi，讓高爾宣看到直呼「太壯了」。