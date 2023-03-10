徐若瑄推出新歌〈翅膀〉MV。這首是特別獻給粉絲的歌曲，她先前發起「翅膀MV手寫信募集活動」，吸引起大批歌迷熱烈迴響，更收到自世界各地粉絲寄來的信件，10天內就收逾300封手寫信，讓她感動又開心，更在拍攝當天一一詳讀信件的內容，當場忍不住激動淚崩。

她坦言：「我對手寫信是沒有抵擋力的，收到其他禮物我都沒哭，但手寫的卡片和信一打開我就爆炸了！」並承諾，「每一封信都會親自閱讀，很喜歡手寫信很溫暖。」她在MV中，將手寫信的信封製作成一對超大型「翅膀」，成為MV最重要的元素，象徵著有了粉絲的愛才完整這首歌曲的意義。

徐若瑄日前在拍攝過程中，難得公開最居家的模樣，穿上粉色睡衣造型、綁著兩個辮子的髮型亮相，展現了她私底下在家中的真實一面，同是多年來支持她的粉絲們最愛看到她的面貌，很寵粉的她也決定在MV裡用最自然的樣貌入鏡，也讓大家感受到她的親和力。