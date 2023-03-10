陳華趁著工作空檔享受當地美景、美食。（鮪魚肚影音提供）

陳華推出首張專輯《華與浪漫》，其中個人唱作〈想和你看五月的晚霞〉在網路上爆紅。陳華日前飛往新加坡舉辦個人首度海外演唱會，老闆嚴爵也驚喜獻出和陳華的首度同台演出，引起全場尖叫。

嚴爵當天擔任開場嘉賓，時隔5年為了陳華再唱夯曲〈暫時的男朋友〉，在現場還擔任陳華的現場鋼琴伴奏，十分力挺女弟子。陳華趁著工作空檔在當地大啖許多美食，但不敢吃榴槤的她，原先將被老闆伉儷嚴爵和Jessie「逼」吃榴槤，陳華表示很愛星馬料理，唯獨榴槤的都市傳說名滿天下，自己非但沒碰過、連榴蓮味道如何都敬謝不敏，不曾涉獵。

嚴爵則笑她說榴槤是水果之王，Jessie也循循善誘，榴槤自帶奇香，皆想要說服陳華嘗試一下，陳華在出發前就戰戰兢兢，沒想到到了新加坡得知不是榴槤的季節，陳華則鬆一口氣，笑說：「喔耶，老天保佑！」

陳華新加坡演唱會吸引許多粉絲到場，還有馬來西亞的大學生，熬夜開了6小時的車來親臨現場也願意，只為了一睹陳華的風采，陳華感謝不少粉絲從接機就一路跟隨到送機，而且神通廣大打聽到上通告的地方，追到電台門口要簽名、合照，甚至有粉絲在飯店大廳堵陳華，站6小時也心甘情願。