被戴上「台股熔斷王」光環的清淨海（7516）現任董事長兼總經理羅允俊，對於股價「起死回生」從4元衝上20元，笑而不語，去年回鍋的他接受CTWANT專訪時說，「今年目標是要把清淨海的自有品牌營收佔比，拉高到七成。」只想將父親所創的事業在國際清潔用品市場中，打下一片天

台灣清潔及化妝用品市場一年約逾400億元規模，以國內外眾品牌鋪天蓋地打行銷戰中，沒有投入很多宣傳預算的清淨海相對安靜，市調排行榜排在20名左右，2022年營收僅2億多元。

清淨海努力推廣環保認證的清潔品，奮鬥了27個年頭。（圖／清淨海提供）

清淨海專營洗衣、沐浴、洗髮、洗手等產品，以取得逾20多項的「環保標章」認證，及握有獨家發明的「可溶解無污染膠囊包覆」專利技術，與坊間標榜出自天然或使用化工材料等產品，做出市場區隔。

3月2日，46歲羅允俊領著記者參觀位在桃園縣平鎮區的工廠。清淨海前身為一家日本專做多用途洗劑的台灣分公司，27年前，日商考量運輸成本打算撤退，羅允俊父親、現年70歲的羅志禮即買下廠房內所有的生產機具設備，投入到清潔品市場領域，本為單純投資人而轉身為創業家，展開這一條「環保」終身職志之路。

「我跟父親都是學化工的，父親本來是做電子被動元件塗料生意，當時他因友人介紹而認識這家日商，公司日文名字翻譯中文是『溫和的海』，主要是有用海鹽來做洗滌去汙力」，羅允俊說，「父親接手後，就開始想研發不會傷害大自然、能分解於自然的環保商品，公司命名也就取其意為『清淨海』。」

那年羅允俊23歲，做過化工研究工程師、電機生管的他，回家跟著父親一起研發清淨海商品，父子倆知道「椰子油」可做為界面活性劑取代化工材料，以海鹽取代增黏劑，最核心的材料即是用檸檬皮油作為洗滌助劑，而成為清淨海清潔用品的主要配方。

「當年沙拉脫一瓶29元、39元，使用天然材料做出來的洗碗精一瓶要180多元，產品價格高很難競爭」羅允俊一想到過去要拚銷售量，得跑工業廠區、科學園區、郵局、百貨等擺攤展示，跟福委會、現場客人一個一個介紹，「前期推廣真的很辛苦」。

46歲羅允俊於2022年5月重掌清淨海經營團隊，今年目標即是要打國際盃攻佔海外清潔用品市場。圖中瓶內洗碗精剛注入時呈現的黏稠狀，靜置後即為透明光澤。（圖／方萬民攝）

「我還一條街一條街挨家挨戶推銷，很多人以為我要賣靈骨塔、保險，被拒訪率高，但真的聽我介紹的人，當場掏腰包買的成交率也很高。」羅允俊說，「清淨海明明是用符合政府『環保標章』最高規格製成，卻得用掃街地毯式推銷商品，這也凸顯出大家都說『做環保，是好事』，實際上卻不一定願意消費支持。」

羅家這些年來砸了逾億元取得超過20項商品環保標章，堪稱是台灣取得最多環保認證的清潔用品公司，「我們的商品雖然鋪貨到家樂福、全聯、大潤發等，可是因為價格高，沒有找明星代言，買氣沒有衝很高。」

為了拓展業務，羅允俊還飛去上海參加觀光旅館備品展示會，「我們想開拓飯店房間浴廁間的洗髮精、沐浴露市場，跟很多飯店業主、營運團隊交換很多名片，對方也都誇讚我們的環保商品用起來沒負擔，洗潔力也好，檸檬香味天然純淨」。

「回到台灣等他們下訂單，卻是掛零」，「他們說清淨海價格比別人貴三倍，下不了手沒得談。」羅允俊感慨地說，「我仔細計算這些洗滌備品每瓶裝最大成本，就是這些塑膠瓶罐，一次性用完就丟很浪費，就動腦筋到要去掉它們，增加清淨海產品競爭力。」

羅允俊愈挫愈勇，他花了兩年時間，以家裡客廳作為研發實驗室，吹風機充當加熱器，冰箱冷藏室做脫水機，發明出「膠囊包覆」專利技術，「首要就是解決膠囊裡面的液體不會溶解包膜，但包膜丟進洗衣機時，又可以被水溶解的矛盾點。」

羅允俊獨特想法完成這項發明，現在每顆可做一公克裝、八公克裝或是客製化皆可，「既可節省運輸重量，還可省瓶罐，且採取定量式的，不用一匙匙計算，可做成紫色、藍色、金色等七彩顏色，既方便民眾使用，也讓許多用家覺得洗衣服、洗髮、洗澡變得有趣。」

清淨海拿下超過20多項環保標裝，於2015年供應商的巨大挑戰氣候變遷競賽中，獲得亞洲區首獎。圖中為羅允俊赴法國領獎。（圖／清淨海提供）

清淨海雖早在2007年完成「膠囊包覆」發明專利，卻苦無資金量產搶占清潔用品市場先機，遂先後於2010年及2013年分別在中國、美國取得該項專利權後。

「2014年，我們終於在國內推出洗衣精膠囊，但當時市場根本沒有這樣包裝商品，大型通路商考慮坪效沒同意上架，選擇先賣清淨海的洗衣粉、洗碗精，我們只能拜託地方型店家、經銷商推貨，市場反映有限。」羅允俊說。

沒想到接著幾年間，歐洲、日本也出現膠囊式包裝洗衣精，「這類清潔用品很快地擄獲消費者青睞，佔了七成市場，清淨海的膠囊直到2018年才順利上架到通路，開始為我們帶來營收喜訊，連著兩年公司都有獲利。」羅允俊十分扼腕地說。

「今年要全力主攻清淨海獨有的『膠囊包覆』專利技術，國內通路希望再拓展到Costco好市多，國外市場是要透過代理商模式出口商品，正在與新加坡、歐洲國家洽談中。」

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