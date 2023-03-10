與股價暴衝的驚人表現比起來，清淨海（7516）創辦人羅氏父子檔的辛苦創業路，則需外人相助。CTWANT記者調查，握有「洗衣精膠囊」發明專利的清淨海，引來力麗集團總裁郭銓慶金援相助，還找來老臣李臺平坐鎮，因遇上疫情及通膨攪局連三年虧損，去年中已交還給羅氏父子打理。

羅志禮與兒子羅允俊一同創設清淨海，1996年登記為清淨海國際有限公司，再於2007年更名為清淨海生技，隨廠房設備擴增需要資金，遂於2018年12月登錄興櫃，隔年1月完成現金增資1.5億元，引進老牌LED大廠立碁電子董事長童義興入股並出任董事；力麗集團總裁郭銓慶則在2020年也入主投資，由兒子郭濟安擔任董事長的科技島管理顧問公司進入清淨海董事會。

力麗集團總裁郭銓慶（左）支持綠色產品成為清淨海股東。圖為郭銓慶、郭淑珍兄妹參與社會公益與文化藝術推廣。（圖／CTWANT資料照）

力麗集團1975成立，從第一家紙印花廠，跨足合纖、紡織、貿易、建設、環工、能源、觀光及科技等事業，朝向多元化經營，郭銓慶很早注意到環境重要性，2004年成立山林水環境工程，從污水、土壤整治到再生水等處理工程逐步拓展，並邁向循環經濟，鎖定「綠色能源」投資天方能源科技的太陽能電廠，進而到「綠色產品」環保品牌清淨海。

羅允俊說，「力麗酒店的備品後面就是印著清淨海製作」，就是由郭銓慶引進的，他認同清淨海「利他」的堅持，可以做到低泡性、95％以上高生物分解度，達到不汙染河川、給地球一片清淨海的理念。

就在郭銓慶家族2020年進駐清淨海，羅允俊同步辭去總經理一職，由父親、清淨海董事長羅志禮暫代。「當時我想去做電子商務，想去外頭多加磨練，加上股東也認為可交由專業經理人來做，我和父親也覺得可行，我就卸下總經理，但我還是公司董事，一直都在董事會中。」羅允俊告訴記者。

只是在2020年2月至2022年的二年多期間，經營環境遇上大逆風。「進口的椰子油來自菲律賓、泰國，受到疫情期間船運影響延遲，防疫產品也未順利搶到市占率，整體營收反而衰退，連續兩年的虧損各五千多萬元共逾一億元，已經超過實收資本額1.93億元的一半。」一名清淨海小股民說。

清淨海參與里民回饋活動，讓更多人認識系列環保商品。（圖／清淨海提供）

隨著立碁童義興與力麗集團郭家法人董事代表遂相繼退出董事會，2022年5月，最熟悉膠囊包覆技術的羅允俊重返清淨海經營團隊，接掌清淨海董事長兼總經理。

「董事會感謝歷任運營團隊的付出，讓清淨海廠房運作動線，更加完善與制度化，現在走到後疫情時代，得盡快導入數位電子商務，現已透過網紅、團購網的口碑行銷，要讓清淨海環保商品真正引領清潔用品市場。」接下來，就看羅家二代的表現了。

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